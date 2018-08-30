Кто из депутатов от СДПК вступился за Кожобека Рыспаева?

Не все члены фракции «социал-демократов» поддержали решение своей партии

Депутата Кожобека Рыспаева исключили из СДПК. Кроме того, политсовет партии рекомендовал депутатам фракции отозвать его с должности председателя Комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. Об этом Vesti.kg ранее сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Кожобек Рыспаев дискредитировал партию своими словами.

«В СДПК не было партийной деятельности, переговоров по поводу будущего страны и согласия. Если будет доказана вина СДПК по ТЭЦ Бишкека, я не смогу оставаться в этой партии, потому что мы не жили в этой партии по-родственному», — процитировала депутата Жолдубаева.

Как к этому решению отнеслись парламентские «социал-демократы»? С таким вопросом Vesti.kg обратились к самим депутатам.

По словам Ирины Карамушкиной, накануне политсовет СДПК единогласно принял такое решение.

- Я сама вчера была на этом совещании и поддержала данное решение, - сказала она Vesti.kg. – Кроме того, снятие Рыспаева с должности главы профильного комитета выходит автоматически после исключения из партии, а значит и из фракции. А по регламенту, возглавлять комитет может только член фракции, поскольку он, как представитель СДПК, отвечает за свою позицию и перед фракцией, и перед партией.

Ее коллега по фракции СДПК Азамат Арапбаев в свою очередь отказался от комментариев.

Некоторые депутаты, будучи в отпусках, оказались не в курсе последних партийных событий. Так, парламентарий Айнуру Алтыбаева призналась, что впервые услышала об исключении своего коллеги из рядов «социал-демократов».

- Я пока не слышала об этом, так как сейчас нахожусь в своем законном отпуске, - ответила народная избранница.

Обошла новость стороной и депутата Искендера Матраимова.

- Я сейчас нахожусь в Оше с рабочей поездкой, поэтому пока ничего не знаю об этом, - сказал он.

Между тем нашлись среди членов фракции СДПК и те, кто не поддержал решение партии. Среди них Абдывахап Нурбаев.

- Честно говоря, я пока не владею полной информацией, но мне кажется, это не совсем верное решение, - отметил в беседе с Vesti.kg он. – Ведь именно Рыспаев поднял острые вопросы по ситуации на ТЭЦ Бишкека. Поэтому я не поддерживаю решение партии.

Source: https://vesti.kg/