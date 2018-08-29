Власть в безвыходном положении?

Власть обвинила в коррупции многих соратников экс-президента Алмазбека Атамбаева, которые при нем занимали высокие посты, возбудила уголовные дела.



Власть обвинила в коррупции многих соратников экс-президента Алмазбека Атамбаева, которые при нем занимали высокие посты, возбудила уголовные дела. Среди них ряд высокопоставленных чиновников, вроде бывших премьер-министров Жанторо Сатыбалдиева и Сапара Исакова, экс-мэров города Бишкека Албека Ибраимова, Кубанычбека Кулматова. Конечно, вне зависимости от того, кем является человек, он должен ответить, если нанес ущерб государству. Но власть сумела только посадить этих людей, но не может довести до конца следствие и выдвинуть обвинение.

Исаков и Сатыбалдиев не подписались ни под одним документом, поэтому выдвинуть против них обвинение очень сложно. Такая же картина с Ибраимовым и Кулматовым. Поэтому следствие затянулось, говорят, власть не знает, на какую еще уловку пойти. Тем временем таможенная отрасль России мучает кыргызское правительство, не пускает овощи и фрукты из Кыргызстана, намекая, что Кулматова посадили на ровном месте. В общем, положение усугубляется…

Источник: газета «Фабула пресс» №53 от 28.08.2018 / стр. 4, gezitter. org