«Есть информация, что уже создана рабочая группа, которая готовит новую структуру правительства»

Экс-депутат поделился своими прогнозами на предстоящий парламентский год

Уже совсем скоро, а именно 4 сентября, состоится официальное открытие очередной сессии VI созыва Жогорку Кенеша, когда депутаты, вернувшись с заслуженных каникул, вновь приступят к службе родному народу.

Каких сюрпризов можно ожидать от грядущего парламентского года? Следует ли осенью ожидать наступления того самого политического кризиса, который не так давно прогнозировали некоторые отечественные эксперты, и последствием которого видели даже роспуск главного законодательного органа страны?

Так, по мнению эксперта в области госуправления и экс-депутата Алишера Мамасалиева, предстоящий парламентский год будет очень активным.



- В 2020 году пройдут выборы в ЖК, - напомнил собеседник Vesti.kg. - И, как показывает практика, за полтора года до начала выборов политические партии начинают формировать списки и контуры своих площадок, с которыми они пойдут на выборы. Соответственно, в этот период все политобъединения будут проявлять активность.



Вместе с тем эксперт не исключает, что коалиция парламентского большинства может претерпеть в этом году переформатирование, что в свою очередь повлечет за собой возможное изменение структуры правительства.





- 15 октября исполнится ровно год, как Сооронбай Жээнбеков был избран президентом, - продолжил рассуждение Мамасалиев. - Он так или иначе будет отчитываться за истекший период. В этом отношении это как-то может отразиться на правительстве. А его у нас, как правило, или критикуют, или ругают. Поэтому парламент может выступить в роли политического инструмента, который будет оказывать влияние на кабинет министров. То есть не исключено переформатирование коалиции большинства ЖК. В этой связи есть даже информация, что уже создана рабочая группа, которая готовит новую структуру правительства. Я не исключаю, что все это произойдет до Нового года. К тому же не забывайте, что структура кабмина сейчас не соответствует той динамике, которая происходит в экономике, политической и социальной сферах. Ведь, как известно, она была сформирована еще при прошлом президенте.



Еще одной причиной активности депутатов в нынешнем году, по мнению Мамасалиева, может стать предложение главы государства внести изменения в конституционные законы о выборах.



- Президент заявил, что за год до выборов необходимо внести такие изменения, - уточнил эксперт. - Значит это произойдет, как минимум, до мая 2019 года. Данный закон будет касаться всех политических партий. И когда его будут обсуждать в парламенте, то все политическое сообщество, включая оппозицию, подключится к этому. Появится еще один импульс для обсуждения и оживления политических процессов.



Между тем Алишер Мамасалиев весьма скептично относится к бытующим разговорам о грядущем роспуске ЖК.



- Для этого необходимы веские политические предпосылки, - подчеркнул он. - Есть две причины, почему этого не произойдет. Во-первых, партия власти не готова к новым выборам. Еще непонятно, какая политическая партия будет являться президентской. В СДПК происходят внутренние политические разборки. Проходят всякого рода партийные конференции «СДПК без Атамбаева» и так далее. Поэтому партия власти пока не готова к выборам. Это априори прописано в политической науке. Не может быть новых выборов, пока власть к ним не готова. Во-вторых, нормативно-правовые акты, которые регулируют выборный процесс, также не готовы. Президент еще в мае говорил о том, что необходимо внести конституционные изменения в закон о выборах. А конституционные законы имеют особую процедуру прохождения в парламент. То есть должны пройти три чтения, между которыми установлены определенные сроки. Как минимум, требуется полгода. Вне всяких сомнений, власть не пойдет на такой шаг, как роспуск Жогорку Кенеша.



Source: https://vesti.kg/