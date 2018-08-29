СДПК высказала критику власти

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) распространила заявление критического характера о том, что "власти не реагируют на слухи и сплетни о якобы подготовке экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым "осеннего государственного переворота".
Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) распространила заявление критического характера о том, что "власти не реагируют на слухи и сплетни о якобы подготовке экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым "осеннего государственного переворота".
"Власти не реагируют на массовое распространение слухов и сплетен о якобы подготовке "осеннего государственного переворота", и уже этим некоторые государственные органы потворствуют провокаторам в их попытке дестабилизировать общество, дискредитировать имя экс-президента Алмазбека Атамбаева", - заявила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.
Кроме того, СДПК отмечает, что "молчание властных структур вынуждает сделать настоящее заявление", а также высказывает критику относительно политики действующей власти, кадровых назначений, слабой экономической политики, преследования политических оппонентов, создающих в обществе протестные настроения.
Аппарат президента на данный момент пока не прокомментировал заявление СДПК.
Источник: "Азаттык", gezitter. org
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