Сооронбай Жээнбеков: Тема Алтая для кыргызов имеет символическое значение

В сердце каждого кыргыза возникают самые теплые чувства об Алтае, там родился Манас.
В сердце каждого кыргыза возникают самые теплые чувства об Алтае, там родился Манас. Об этом сегодня, 27 августа, во время Международной алтаистической конференции (PIAC) сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что для кыргызов тема Алтая имеет символическое значение.
«По археологическим, этнографическим, фольклорным и письменным источникам, большинство народов, населяющие обширную территорию от Средиземного моря до Тихого океана, имеют родственные корни. Также и кыргызы считают Алтай своей прародиной. Изучение древней истории, обычаев и традиций, богатой культуры Алтайской цивилизации послужит укреплению дружбы между государствами, мостом дружбы между народами. Опираясь на общность наших исторических и культурных наследий мы должны превратить их в новый ресурс развития алтайских народов», – подчеркнул Жээнбеков.
K-News
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