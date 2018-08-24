Жээнбеков пригласил Бердымухамедова посетить Кыргызстан с ответным визитом

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пригласил главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетить КР с ответным визитом в любое удобное для него время.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пригласил главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетить КР с ответным визитом в любое удобное для него время. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Первый государственный визит Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан проходит 23-24 августа.

23 августа он провел переговоры с Бердымухамедовым в узком и расширенном составах. По итогам переговоров президенты подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве между странами. «Это является историческим событием в двусторонних отношениях и откроет новую страницу в истории дружбы и сотрудничества наших стран», - сказал Жээнбеков.

24 августа президент Кыргызстана примет участие в саммите глав государств - основателей фонда по сохранению Арала, который пройдет в туристической зоне «Аваз».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Кыргызстан с государственным визитом в августе 2015 года.

Азаттык