Президенты Кыргызстана и Туркменистана заявили о намерении развивать сотрудничество

В Ашхабаде 23 августа прошли переговоры между президентами Туркменистана и Кыргызстана Гурбангулы Бердымухамедовым и Сооронбаем Жээнбековым, нахоящимся здесь с государственным визитом.
В Ашхабаде 23 августа прошли переговоры между президентами Туркменистана и Кыргызстана Гурбангулы Бердымухамедовым и Сооронбаем Жээнбековым, нахоящимся здесь с государственным визитом.
Как передает пресс-служба главы государства, Жээнбеков провел переговоры с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в узком и расширенном составах. По итогам переговоров президенты подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве между странами. «Это является историческим событием в двусторонних отношениях и откроет новую страницу в истории дружбы и сотрудничества наших стран», - сказал он.
Жээнбеков отметил, что сегодняшние переговоры подтвердили общий настрой укреплять кыргызско-туркменские связи, развивать их во всех областях. «Мы намерены поднять еще выше уровень нашего сотрудничества по всем направлениям – в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - заявил президент Кыргызстана.
По сообщению пресс-службы президента, на переговорах детально были обсуждены водно-энергетические, транспортные, торгово-экономические, политические, сельскохозяйственные, промышленные и культурно-гуманитарные вопросы.
Первый государственный визит Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан проходит 23-24 августа. В рамках визита он также примет участие в саммите глав государств - основателей фонда по сохранению Арала, который пройдет в туристической зоне «Аваз».
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Кыргызстан с государственным визитом в августе 2015 года.
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