Кыргызстан и Туркменистан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

По итогам государственного визита Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан подписана Декларация о стратегическом партнерстве между странами. Кыргызской Республикой и Туркменистаном.

По итогам государственного визита Сооронбая Жээнбекова в Туркменистан подписана Декларация о стратегическом партнерстве между странами. Кыргызской Республикой и Туркменистаном. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Также подписаны следующие документы:

Соглашение между правительствами Кыргызстана и Туркменистана о торгово- экономическом и гуманитарном сотрудничестве;



Соглашение между правительствами Кыргызстана и Туркменистана об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход;



Соглашение между правительствами Кыргызстана и Туркменистана о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;



Соглашение между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии о совместном сотрудничестве в области кинопроизводства и телерадиовещания;



Меморандум о взаимопонимании между правительствами Кыргызстана и Туркменистана об основных принципах сотрудничества в области транспорта;



План мероприятий по реализации двустороннего сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана и Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства;



Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Кыргызстана и Туркменистана на 2019–2020 годы;



Программа о сотрудничестве по архивному делу между Архивным агентством при Государственной регистрационной службе Кыргызстана и Главным архивным управлением Туркменистана на 2018–2020 годы;



Соглашение между мэрией Бишкека и хякимликом Ашхабада об установлении побратимских отношений между городами;



Соглашение о сотрудничестве между Союзами промышленников и предпринимателей Кыргызстана и Туркменистана.

K-News