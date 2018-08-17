Руководителем аппарата президента КР назначен Досалы Эсеналиев

Бишкек, “Саясат.kg”. Д.Эсеналиев до этого занимал должность первого заместителя руководителя аппарата президента КР.
Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Эсеналиев Досалы Акпаралиевич назначен Руководителем аппарата арезидента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.
Согласно другому Указу главы государства, Алмаз Кененбаев назначен первым заместителем Руководителя аппарата президента Кыргызской Республики.
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