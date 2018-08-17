Бывший премьер Сатыбалдиев просит разрешение на медобследование

По словам Ж.Сатыбалдиева, ранее он пережил операцию и в 2013 году у него случился инфаркт



Бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев, находящийся под стражей в СИЗО ГКНБ в рамках уголовного дела по фактам коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ, заявил о том, что нуждается в медицинском обследовании. Об этом «Азаттыку» сообщил посетивший его глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, Сатыбалдиев попросил на четыре-пять дней отпустить его в больницу для проверки сердца.

- Я встретился с находящимися под стражей бывшими премьер-министрами Сапаром Исаковым и Жанторо Сатыбалдиевым. Говорили о том, что если Осмонбек Артыкбаев пройдет обследование в больнице, будет рассмотрен вопрос о Сатыбалдиеве. Он сказал, что у него случаются сердечные приступы. Также он рассказал, что ранее пережил операцию и в 2013 году у него случился инфаркт. Исаков на здоровье не жалуется.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сообщил «Азаттыку», что состояние здоровья Жанторо Сатыбалдиев удовлетворительное. Он добавил, что в СИЗО он находится под контролем врачей.



Ранее депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, тоже фигурирующий в деле о фактах коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ, прошел лечение в больнице после сердечного приступа.

Бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев задержан 18 июня.

Источник - "Азаттык"