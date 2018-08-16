Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров могут снова объявить голодовку

Они до сих пор не получили на руки решение Верховного суда о сокращении сроков заключения

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров могут снова начать голодовку. Об этом сообщили в Комитете защиты политзаключенных.

«Ни политзаключенный Бектур Асанов, ни политзаключенный Кубанычбек Кадыров, ни один из их адвокатов до сих пор не получил на руки решения Верховного суда от 7 июня 2018 года», - объяснили там.

Как рассказали в комитете, 15 августа 2018 года адвокаты уведомили Верховный суд, что если до 10 часов 16 августа 2018 года курьер ВС не доставит текст решения в колонию №27, где должно состояться заседание комиссии по рассмотрению вопросов о переводе политзаключенных в колонию-поселение, то Асанов и Кадыров будут вынуждены вновь объявить голодовку.

«Асанов и Кадыров отбыли уже половину несправедливо и незаконно назначенного наказания (4 года 4 месяца с учетом их пребывания в СИЗО ГКНБ КР из 8 лет) и имеют право на условно-досрочное освобождение», - считают правозащитники.

В связи с этим в Комитете защиты политзаключенных также напомнили случай с бывшим директором Госагентства по госзакупкам и матрезервам Пайзуллой Рахмановым, который захватил в 2010 году Джалал-Абадскую областную администрацию за что его приговорили к 13 годам лишения свободы. Обвиняли его и в злоупотреблении должностным положением, и в пособничестве при присвоении чужого имущества.

Из 13 лет он фактически отсидел лишь 2 года 3 месяца, и отбыв лишь треть срока, был условно-досрочно освобожден.

«Тогда только в результате решительного противодействия Асанова как губернатора области в отношении сепаратиста Рахманова и его приспешников была предотвращена возможная гражданская война и разделение Кыргызстана на север и юг, а Временное правительство Отунбаевой сумело сохранить власть на юге стране. В результате стало возможно мирное развитие страны в последующие годы, - заявили в комитете. - Мы считаем, что политзаключенные Асанов и Кадыров, как и Карыбеков, Сарыгулов были ложно обвинены сегизбаевским ГКНБ в угоду политической конъюнктуре. Справедливость по их делу до сих пор не восстановлена!»

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что 7 июня 2018 года Верховный суд оставил в силе решение нижестоящих инстанций в отношении оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова, но сократил им сроки заключения.

Так, Эрнеста Карыпбекова вместо 20 лет приговорили к 12 годам заключения, а Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров получили по 8 лет вместо 12.

Первомайский районный суд Бишкека признал оппозиционеров Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова виновными по статьям 27, 295 («Приготовление к насильственному захвату власти или насильственное удержание власти») УК КР. Эрнеста Карыбекова признали виновным по статье 339 («Укрывательство особо тяжкого преступления») и статье 292 («Государственная измена») УК КР.

Сами заключенные заявляют, что их преследуют по политическим мотивам. В начале года они объявляли голодовку.

Источник: vesti.kg