Верховный суд оставил в силе приговор о заключении Албека Ибраимова до 29 августа

Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Сегодня, 15 августа, судебная коллегия Верховного суда оставила меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека постановил взять под стражу Албека Ибраимова до 29 августа.

Отметим, что к зданию Верховного суда пришли порядка 50 сторонников Ибраимова. Они просили справедливости.

мать Албека Ибраимова

19 июля ГКНБ задержал Албека Ибраимова по уголовным делам - заводу "Дастан", пансионату "Солнечный берег" и земельным участкам в южной части Бишкека. Судья вынес решение о содержании его под стражей до 29 августа в СИЗО ГКНБ.

В этот же день премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал документы о выражении вотума недоверия со стороны Бишкекского горкенеша мэру Ибраимову.

Напомним, Албек Ибраимов был назначен на пост мэра Бишкека в феврале 2016 года. Чем он запомнился горожанам, читайте здесь.

Kaktus.media