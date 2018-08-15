Верховный суд оставил в силе приговор о заключении Албека Ибраимова до 29 августа

Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Сегодня, 15 августа, судебная коллегия Верховного суда оставила меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову.
Ранее Первомайский районный суд Бишкека постановил взять под стражу Албека Ибраимова до 29 августа.
Отметим, что к зданию Верховного суда пришли порядка 50 сторонников Ибраимова. Они просили справедливости.
мать Албека Ибраимова
19 июля ГКНБ задержал Албека Ибраимова по уголовным делам - заводу "Дастан", пансионату "Солнечный берег" и земельным участкам в южной части Бишкека. Судья вынес решение о содержании его под стражей до 29 августа в СИЗО ГКНБ.
В этот же день премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал документы о выражении вотума недоверия со стороны Бишкекского горкенеша мэру Ибраимову.
Напомним, Албек Ибраимов был назначен на пост мэра Бишкека в феврале 2016 года. Чем он запомнился горожанам, читайте здесь.
Kaktus.media
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