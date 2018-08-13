“Раим-миллион” как детонатор обострения политической ситуации

Бишкек, “Саясат.kg”. По мнению общественного деятеля Р.Умбеталиева, “Раим-миллион” уже показал свои возможности и силу.

“После проведения Всемирных игр кочевников и начало осенней сессии депутатов ЖК КР, одиозная фигура “Раим-миллион”, возможно станет “детонатором и возбудителем” обострения политической обстановки в стране.

И в целях оправдания и обеспечения политического “алиби” правительство будет подавать апелляционную жалобу на решение районного суда в коллегию городского суда г. Бишкек.

Представители правительства и таможни вновь проявят пассивность: “не будут гнать лошадей”, не будут просить коллегию горсуда об отмене решения первой судебной инстанции и оставят принятие постановления на усмотрение второй судебной инстанции.

Коллегия Бишкекского городского суда оставит без изменения решение судьи Первомайского районного суда г. Бишкек.

Постановление коллегии городского суда вступит в законную силу по восстановлению Р.Матраимова на прежнюю должность.

Возможно, его не допустят к исполнению должностных обязанностей.

Но “Раим-миллион” показал “свои возможности и силу”, конечно с помощью отдельных видных политических фигур.

Наверное, после этого случая “польются из рога, изобилия”, многие государственные чиновники разных рангов, встанут в длинные очереди в районные суды, уволенные правительством, за утрату доверия.

В случае обострения политического положения в республике правительство будет заявлять, что исполнительный орган предпринял все необходимые меры по отмене решений судов первой и второй инстанций.

Но “справедливые” суды приняли несправедливые постановления.

То в этом положении наступает ситуация “политической ножницы”.

Вроде бы надо оставить “Раим-миллиона” на прежней должности с одной стороны, за “политические и экономические” заслуги. А с другой стороны возможно, приобрести недовольство и гнев гражданского общества и отдельных политических сил”,- пишет Расул Умбеталиев.

Напомним, что экс-заместитель председателя государственной таможенной службы КР Р.Матраимов 26 апреля 2018 г. подал иск в Первомайский районный суд г. Бишкек на правительство и таможенную службу о незаконном увольнении с должности.

Судья Первомайского районного суда г.Бишкек Алмаз Калыбаев 25 июля 2018 г. выносит решение о восстановлении в должности заместителя председателя государственной таможенной службы КР Р.Матраимова.