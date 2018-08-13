Чем сильнее очерняют Атамбаева, тем сильнее он обеляется?

Мы только в последние месяцы узнали, что кыргызская политика по пояс увязла в бессовестности. Даже если ты называешь это политикой, прогибаешь колени перед сегодняшним, забыв вчерашнего, есть определенная граница совести, человечности.





Мы только в последние месяцы узнали, что кыргызская политика по пояс увязла в бессовестности. Даже если ты называешь это политикой, прогибаешь колени перед сегодняшним, забыв вчерашнего, есть определенная граница совести, человечности. «Чем выше забирается вверх обезьяна, тем отчетливее виден ее зад», - чем усерднее белое пытаются выдать за черное, мы видим, как общественность озвучивает свое справедливое заключение. Речь идет об экс-президенте Алмазбеке Атамбаеве.

Не будем перечислять черное-белое за шесть лет правления Атамбаева, не будем говорить о его достижениях. В некоторых СМИ и социальных сетях президента Сооронбая Жээнбекова расхваливают как дочку богача, а Атамбаева «хоронят в могилу». Они-то забыли, кто привел Жээнбекова, кто оказал ему доверие. Стало очевидно, что наш народ не думает о том, что будет завтра, если мы будем в одностороннем порядке поддерживать власть мнимыми подсолнухами, сторонниками неуместного землячества. Если бы у них была совесть, они не стали бы беспокоить спокойно отлеживающегося человека, сказав: «Жээнбеков за короткое время изменил Кыргызстан, поэтому Атамбаев из чувства зависти хочет совершить революцию». Мы видим, что корабль многочисленных успехов Атамбаева позволяет Жээнбекову плыть внутри общества и не выходить на берег. Цыплят по осени считают, впереди время, когда оценят его самостоятельную политико-экономическую, хозяйственную, международную деятельность. К середине осени пройдет год с тех пор, как Жээнбеков стал отцом народа. К этому времени он отчитается перед народом относительно достигнутых успехов. По нашей оценке, за год Жээнбеков не только не добился существенных экономических перемен, не наладил сферу производства и переработки, не привлек инвестиции, а даже не справился с кадровой политикой, до сих пор работая без руководителя администрации, имея дело с его помощником. Отсюда приходит мысль в голову. Начинаем думать, что слабый, трусливый человек, думающий о своей голове, не эксперт своего дела всегда будет увлечен сплетнями, клеветой. Несмотря на слухи в адрес Атамбаева, несмотря на то, что большинство его доверенных людей под различными обвинениями, политическими заказами оказываются за решеткой, несмотря на попытки его ослабления, он показывает, что на политической арене он все еще «клыкастый». Он отмалчивается, верит в то, что невиновен, и общественность, когда придет время, сама оценит. Зная об этом, власть ждет каких-то действий от Алмаза Атамбаева, клевещет не ложками, а половником, забывает и не ценит то, что он добровольно передал власть, имея благие намерения.

В свое время А. Атамбаев говорил, что стабильность и мирная жизнь в стране нарушается, когда начинают распускаться слухи, поэтому он не прощает сплетников. Сюда стоит добавить и тех, кто выскакивает из любой щели, чтобы покритиковать, не дают поработать, демонстрируя нетерпение и непонимание дела.

Сейчас в адрес Алмазбека Атамбаева летит немало критики, даже нелицеприятные слова, но он сохраняет спокойствие. Общественность, особенно посредством социальных сетей, по-разному оценивает его такое поведение, а те, кто хвалит Жээнбекова, пытаются задеть его честь. Тем не менее, как бы ни пытались его очернить, испортить репутацию, его авторитет растет, появляются взвешенные мнения, сравнивающие его работу с деятельностью нынешней власти.

Знающие люди видят, как нынешняя власть сводит всю критику в свой адрес к трайбализму, уже сейчас натягивает паутину на свободу волеизлияния общества. Зная, что происходит с хвастающейся девушкой во время пира, они в одностороннем порядке огораживают и хвалят человека, не замечая, откуда попахивает трайбализмом. Никто и не будет спорить, если он хорош, но… «Времена Атамбаева были хороши, все мы объединялись и критиковали власть, тогда понятия трайбализма не было. А сейчас стоит открыть рот, как тебя обвинят в трайбализме. Откуда дует ветер, откуда эта дурная привычка?» - говорят люди, когда «односторонние» не замечают терпимость Атамбаева, а трайбалисты ходят со словами: «Ловите трайбалистов».

Если бы имеющие такие намерения не были бы кыргызами, мы бы отмолчались, списав их глупые действия как враждебные, постепенно все свелось бы к пути, которую проложил Бакиев. К сожалению, это кыргызы. Народу нужен мир и извлеченный урок из прошлого. Каждый должен быть оценен в зависимости от проделанной работы, вне зависимости от клеветы, по справедливости. В общем, справедливости ради отметим, что их попытки очернить Атамбаева привели только к повышению его авторитета.

Источник: газета «Ачык Саясат плюс» №28 от 10.08.2018 / стр. 6, gezitter. org