Кто заинтересован в том, чтобы накалить обстановку?

Мы на своей шкуре чувствовали, что будет противостояние с приходом любой власти, даже ожесточенная борьба. Разве вы забыли, что при том же Алмазбеке Атамбаеве на протяжении трех лет были открытые конфронтации?



Мы на своей шкуре чувствовали, что будет противостояние с приходом любой власти, даже ожесточенная борьба. Разве вы забыли, что при том же Алмазбеке Атамбаеве на протяжении трех лет были открытые конфронтации? Только в последние два года противоборство ослабилось, что позволило довести до конца много дел. В то время людей сажали за то, что они пытались устроить провокации, а сегодня их пытаются обелить. Когда решения по некоторым судебным делам оставались неизменными, нашлись люди, которые стали кричать в сторону Сооронбая Жээнбекова. Как оказалось, они хотели закрыть дела. До сих пор не успокоились и те, кто считают, что если освободить Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова, то они съедят Атамбаева по кусочкам. Тем не менее, мы не имеем права забывать о том, что все должно рассматриваться в рамках закона.

Конечно, ситуация в стране сейчас непростая. Различные силы к чему-то готовятся. Бакиевцы сейчас таят в себе больше угрозы, чем раньше. Потому что против них ослабили хватку. По правде говоря, никогда не будут благими намерения тех, кто отстаивает интересы Бакиевых. Внешне они притворяются, что поддерживают власть, а внутри них собака зарыта. Кто гарантирует, что они не воспользуется ссорой между двумя друзьями? Никто. Поэтому эти несчастные чуть высовывают голову змеи, ждут реакции со стороны общественности. Если поразмыслить, то вы поймете, кто запускает «утки» о том, что сторонники Атамбаева свергнут власть осенью, на что было затрачено 20 млн долларов. Конечно, они далеки от четких фактов, а ушли в мифологию, постепенно привлекая внимание народа. Пускай надзорные органы выяснят, по чьему сценарию все происходит. Ведь именно на них лежит задача выявления фактов.

Уж точно не С. Жээнбеков поверит в красивые слова и попадется в ловушку. Можно сказать, что и у него есть люди, которые дадут правильный совет и не позволят схватить горящий уголек. Но есть угроза того, что найдут путь те, кто ищут дыру в целой плоскости. Потому что именно они погубили предыдущих правителей. Те, кто меняет окрас в зависимости от ситуации, не думали об интересах страны и о жизни народа. Поэтому не нужно искать врага где-то вдалеке, они где-то рядом.

Интересно, по чьей указке прилепляют к Атамбаеву якобы его слова: «Вместо того, чтобы умереть в постели в 80 лет, я лучше выйду к Белому дому и буду стреляться насмерть». К тому же с каждым пересказом эти слова обретают более ожесточенный характер. Так кто желает рассорить старых друзей? Конечно, накалить обстановку желают те, кто жаждет реванша. Даже слепой понимает – что-то унюхали те, кто в последнее время обширно рекламируют Бакиева. У нас есть право высказать правду, поэтому решили поделиться с народом своей точкой зрения.

Кто заинтересован в том, чтобы содрать шкуру и посыпать соль на рану бывшего президента, который не сбежал из страны и своевременно сложил с себя полномочия? Нет необходимости в том, чтобы объяснять. Потому что у Атамбаева много врагов. Беглецы хотят, чтобы Атамбаев сам прочувствовал, каково это. Заметили, что они не хотят упускать из рук возможность. Ненормально и то, что бывшие единомышленники отвернулись от него. Как оказалось, готовые предавать за власть и богатство могут подружиться и с шайтаном. Многие начали их сторониться. Спекуляции – это плохое качество. Как можно ждать хорошего от тех, кто запятнал свое человеческое имя? Придет время и верхушка власти начнет избавляться от «сомнительных личностей».

Перед руководством страны стоит немало ответственных задач. Нет необходимости в том, чтобы все перечислять. Осталось немного времени до старта игр кочевников, которые приковали внимание мирового сообщества. Вот куда нужно направить все силы. Силовые структуры призваны удерживать ситуацию в стране. Они должны проследить за всем, что шевелится. Мы желаем, чтобы в Кыргызском государстве была стабильность и благополучие. Нужно проявлять бдительность к тем, кто делает из мухи слона, желает столкнуть лидеров, взбудоражить народ. Особенно молодежь должна не слушать их «пламенные» лозунги. Мы верим в то, что великодушие, справедливость, мужество народа позволит держаться подальше от таких искушений.

Источник: газета «Ачык Соз» №22 от 09.08.2018 / стр. 1, 4, gezitter. org