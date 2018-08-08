Феликс Кулов: «Осенью должно сформироваться новое правительство»

Бывший депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов сказал о необходимости формирования нового правительства. Об этом он сообщил 6 августа журналистам.





Бывший депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов сказал о необходимости формирования нового правительства. Об этом он сообщил 6 августа журналистам.

«Правительство сейчас в тяжелом положении. Глава правительства в таких случаях должен быть решительным. Понимается вопрос цены на воду, плата 100 сомов за мобильный телефон. У правительства должен быть высокий уровень. Народ правильно говорит, есть много недостатков, но нет решительного шага.

Осенью должно сформироваться новое правительство. Мы смотрим, к примеру, Швейцария развитая страна, там сидят 10 министров. Я внес предложение, что и нашей стране хватит 10 министров.

В принципе премьер-министр должен подчиняться парламенту, сейчас фактически подчиняется президенту, появляется двоевластие. Мы должны провести конституционную реформу, пойти на президентскую или парламентскую систему»,- сказал Кулов.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org