Феликс Кулов: «Осенью должно сформироваться новое правительство»

Бывший депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов сказал о необходимости формирования нового правительства. Об этом он сообщил 6 августа журналистам.
Бывший депутат Жогорку Кенеша Феликс Кулов сказал о необходимости формирования нового правительства. Об этом он сообщил 6 августа журналистам.
«Правительство сейчас в тяжелом положении. Глава правительства в таких случаях должен быть решительным. Понимается вопрос цены на воду, плата 100 сомов за мобильный телефон. У правительства должен быть высокий уровень. Народ правильно говорит, есть много недостатков, но нет решительного шага.
Осенью должно сформироваться новое правительство. Мы смотрим, к примеру, Швейцария развитая страна, там сидят 10 министров. Я внес предложение, что и нашей стране хватит 10 министров.
В принципе премьер-министр должен подчиняться парламенту, сейчас фактически подчиняется президенту, появляется двоевластие. Мы должны провести конституционную реформу, пойти на президентскую или парламентскую систему»,- сказал Кулов.
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!