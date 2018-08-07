Почти воплотился в жизнь план по выставлению Абылгазиева в дурном свете перед Жээнбековым?

Мухаммедкалый Абылгазиев по природе сдержанный, спокойный, не вмешивающийся в интриги человек. Если бы захотел работать, отлично бы справился.





Мухаммедкалый Абылгазиев по природе сдержанный, спокойный, не вмешивающийся в интриги человек. Если бы захотел работать, отлично бы справился. Но ему учиняют различные препятствия. Создается ощущение, что специальная группа работает над тем, чтобы противопоставить этого человека президенту Жээнбекову. Начали распространять информацию, вроде: «Абылгазиев не справляется с работой. Тянет назад работу Сооронбая, выставляет его в дурном свете перед народом. Тайно служит Атамбаеву». Значит, появилась конкретная фигура, которая положила глаз на его кресло. Тем самым осенью правительство Абылгазиева может развалиться. Надеемся, что президент будет внимателен и мудр в наблюдениях… он не должен поверить в то, что Абылгазиев играет на два фронта. От этого человека такого ждать не стоит…

Источник: газета «Ачык Саясат плюс» №27 от 03.08.2018 / стр. 3, gezitter.org