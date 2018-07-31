Адвокат Кулматова обратится к президенту Жээнбекову

Сергей Слесарев: ГКНБ злоупотребляет своими полномочиями в отношении дел, связанных с Кулматовым

На сегодняшнем заседании судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда рассматривала жалобу защиты экс-мэра Кубанычбека Кулматова и оставила меру пресечения, определенную предыдущими инстанциями, без изменения.

Как в беседе с VB.KG подчеркнул адвокат Кулматова Сергей Слесарев, он дважды обращался к председателю Верховного Суда, но это не возымело успеха.

- Коллегия ВС необъективно и пристрастно рассмотрела нашу жалобу. И оставила необоснованное решение, принятое местными судами, в силе. Тем самым увеличило градус недоверия к правосудию, в том числе к Верховному суду, - дает оценку деятельности судебной системы адвокат.

Слесарев заявил VB.KG, что ранее не писал президенту о происходящем, но после всех принятых решений имеет на это полное право.



- К моменту выхода Сооронбая Жээнбекова с отпуска я подготовлю обращение, что судебная система не работает в рамках своих полномочий так, как это предусмотрено законом, не соблюдает порядок, который основан на принципах, разработанных нашим обществом и государством, - считает защитник экс-мэра.

Адвокат рассказал, что Кубанычбек Кенешович чувствует себя хорошо, но чувствовал бы еще лучше, если бы в отношении него было принято справедливое решение.

Ранее Слесарев отмечал, что неизвестны лица, которые находятся вместе с бывшим мэром в одной камере. Кто они? Не исходит ли от них в адрес Кулматова угроза?

- На наших с ним встречах этот вопрос не поднимается. Значит, это его не беспокоит. Но по-прежнему не решена другая проблема – о его свиданиях с супругой. Госкомитет нацбезопасности никак не аргументирует этот негласный запрет. Негласный, потому что никаких официальных ответов на заявления жены Кулматова нет. Хотя, по закону должны принять соответствующее постановление - отказать или удовлетворить. В целом, настаиваю, ГКНБ злоупотребляет своими полномочиями в отношении дел, связанных с Кулматовым. Во-первых это дело, возбужденное против него якобы по факту наличия российского гражданства. Ответ по этому поводу - что Кулматов не является гражданином РФ - я предоставил от посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике. Что касается претензий к моему подзащитному по якобы злоупотреблением должностными полномочиями, то это подследственность МВД, а не ГКНБ. И тут возникает вопрос, куда смотрит надзорный орган. А Генпрокуратура хранит молчание. Я дважды отправлял обращения с просьбой отменить незаконное постановление об открытии дела. На более низком уровне мне ответили, что "все в порядке". Без аргументов. Сейчас эта жалоба, наверное, у прокурора повыше рангом. Посмотрим, что он ответит, - без особой надежды говорит Слесарев.

Что касается еще одного подзащитного - бывшего мэра Албека Ибраимова, то адвокат подчеркивает, что суд также не принял ни один из аргументов, а их было предоставлено множество.

- Особой надежды на Верховный суд нет, но мы выполним всю обязательную юридическую логистику и направим все необходимые жалобы и ходатайства, - пообещал Слесарев.

URL: https://www.vb.kg/372479