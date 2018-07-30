Пока у власти Лукашенко, Бакиевы и их соратники не будут выданы Кыргызстану

"Нота протеста в сегодняшних условиях не приведет к экстрадиции Данияра Усенова". Таково мнение белорусского государственного деятеля, философа Владимира Мацкевича, которое публикует издание Хартия '97.

По мнению Мацкевича, "пока Бишкек в вопросе "бакиевского клана" в Беларуси проявляет слабость судебной системы и дипломатии, не преследуя преступников в полную силу. Вряд ли при нынешнем правительстве Беларуси Бакиева и Усенова могут выдать. Ведь время прошло достаточно большое, и если бы были убедительные доказательства, это было бы сделано ", - считает философ Владимир Мацкевич.

Скандал с выдачей бывшего премьер-министра Кыргызстана кыргызстанским властям прокомментировал Хартии '97 и лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии, бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Николай Статкевич.

Он заявил, что "Лукашенко (Александр Лукашенко - президент Республики Беларусь – ред.) дает приют всем беглецам от революций. Всем незаконным диктатором, бандитам, которые получили власть, убивали людей. Эти люди накрали у себя на родине и тянут сюда деньги. Здесь же весь клан бакиевский сидит: начальник его охраны, который убивал, этот премьер, который приговорен к пожизненному".

Напомним, Кыргызстан требует через международные организации экстрадиции экс-президента Курманбека Бакиева и его брата Жаныбека, скрывающихся в Беларуси, с 2012 года.

Официальный Бишкек отправлял вербальную ноту в Беларусь и даже отзывал из страны своего посла после того, как в интернет были выложены фотографии разыскиваемого Интерполом брата экс-президента Жаныбека Бакиева. Но никакой реакции от властей республики не последовало.

Нет ее и сейчас.

28 июля на встрече с поверенным в делах Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергеем Иванов кыргызская сторона передала ноту МИД КР, в котором "выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Беларуси осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".

Власти Кыргызстана вновь призывают власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах.

Дипломатический протест связан с публикациями белорусских СМИ о начале стройки под Руденском крупного производства "Белорусской национальной биотехнологической компанией". За реализацией масштабного проекта по созданию высокотехнологичного агропромышленного производства стоит семья Бакиевых. А директор БНБК, созданной указом президента Александром Лукашенко, - Даниил Урицкий – известный в нашей стране как Данияр Усенов.

Об этом "Вечерка" писала еще в конце 2017 года. Разыскиваемый в Кыргызстане экс-премьер Усенов сменил свои анкетные данные и теперь живет и работает в Беларуси, используя заграничный паспорт гражданина Беларуси серии МР3811200, выданный Фрунзенским РУВД г. Минск от 24.04.2016 г., действительного до 24.04.2026 г. на имя Урицкого Д.Т. 1967 г.р.

Напомним, что приговором Первомайского райсуда Бишкека от 07 июня 2013 года Данияр Усенов за незаконное предоставление части территории (11.31 га) парка имени Ататюрка для строительства жилых домов в его бытность мэром столицы, заочно осужден к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Приговором Военного суда Бишкекского гарнизона от 21 июля 2014 года Данияр Усенов за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве на посту премьер-министра КР по делу о событиях 7 апреля 2010 года заочно осужден к пожизненному лишению свободы.

URL: https://www.vb.kg/372444