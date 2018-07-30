Когда «пугаются» аналитики

Не секрет, сейчас кинешь камень – попадешь в голову аналитиков. К сожалению, эти так называемые аналитики поют песню того, кто приходит во власть, взяли за ремесло порочить ушедших из власти, называют себя аналитиками.
Не секрет, сейчас кинешь камень – попадешь в голову аналитиков. К сожалению, эти так называемые аналитики поют песню того, кто приходит во власть, взяли за ремесло порочить ушедших из власти, называют себя аналитиками. Вот эти Марат Казакбаев и Бакыт Бакетаев во время президентства Атамбаева сравнивали его с Солнцем и Луной, а сегодня затянули другую мелодию. Бакыт Бакетаев стелился перед экс-президентом, а сейчас говорит «надо посадить». Марат Казакбаев подал голос, будто открыл новость: «Приближенные Атамбаева задерживаются с конкретными делами». Только вчера эти двое возглавляли говорящих, что команда Атамбаева работает отлично. Как же земля носит этих двоих, сводящих с ума хамелеона переливами?
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №26 от 27.07.2018/стр.2, gezitter.org
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