Сариев сказал, благодаря кому Жээнбеков стал президентом

Президент Сооронбай Жээнбеков 12 июля побывал с рабочей поездкой в Таласской области. Во время встречи с народом сказал, что некогда работал вместе с Чингизом Айтматовым, Турдакуном Усубалиевым, Абсаматом Масалиевым, что стал президентом с их благословения.



Президент Сооронбай Жээнбеков 12 июля побывал с рабочей поездкой в Таласской области. Во время встречи с народом сказал, что некогда работал вместе с Чингизом Айтматовым, Турдакуном Усубалиевым, Абсаматом Масалиевым, что стал президентом с их благословения. После этого мнения президента политолог Марс Сариев на вопрос портала SUPER.KG: «Был бы избран президентом Сооронбай Жээнбеков без решения экс-президента Алмазбека Атамбаева?» - ответил нижеследующим образом. «Выступление президента разработано политическими технологами. В политике есть понятие мифология. Кыргызский народ верит мифологии «снизошла благодать», «коснулось благословение». Вероятно, политические технологи за спиной политика говорят, опираясь на это. Я рассматриваю это только как политическую технологию. Без действия Атамбаева избрание Жээнбекова президентом рождает вопрос. Это знают все», - сказал он.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №26 от 27.07.2018/стр.3, gezitter.org