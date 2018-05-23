Нариман Тюлеев: Дракона в Атамбаеве разбудила Салянова

Бишкек, “Саясат.kg”. Экс-мэр г.Бишкек Н.Тюлеев комментирует решение Верховного суда КР в отношении Аиды Саляновой.

Вчера, Верховный суд подтвердил то, что он не хочет и не способен меняться, пока весь его состав не будет обновлен. В действительности этот приговор в отношении Саляновой Аиды это позор. Дело, написанное на коленке следователя должно было развалиться еще на стадии следствия.

Более того, скажу, что это двойной позор, поскольку есть немало других причин, чтобы осудить Салянову за действительно реальные дела. В принципе она и стояла за всем этим, что творится сегодня. С ее подачи и при ее участии начались десятки процессов, где доказательства не имели силы, а решения суда были уже готовы на момент возбуждения дела. Именно она разбудила в Атамбаеве дракона. Она показала, что можно вертеть законами и судами по их желанию и фабриковать дела.

Я уверен, что по тем уголовным делам, которые возникали, а потом разваливались, против неугодных Атамбаеву лиц, все было схвачено, и обговорено заранее. Я не скрывал, что вымогательство в отношении меня было начато с первых же дней. Но я не пошел на это, а другие?



По обстоятельствам дела против меня я писал не однократно, и не буду останавливаться на этом подробно. Лишь скажу, что с трибуны Жогорку Кенеша Кыргызской Республики она, вместе с Атахановым, вещали об одном, а в итоге, понимая, что доказательств нет, сфабриковали дело в совсем другом свете. Более того, несмотря на решение Верховного суда об освобождении меня из-под ареста, она заявила в Жогорку Кенеше, что меня освободили, но снова задержали. Хотя нас не освобождали и держали в СИЗО. Это была очередная ложь с трибуны перед народными избранниками.

Именно ее ставленник, следователь Салиев в нарушении законов и Конституции положили начало рейдерскому захвату имущества. Каким образом, бывший разбойник с судимостью смог стать начальником управления и следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры? Почему следствие до настоящего момента не разобралась с этим?

Следующее, в октябре 2012 года Первомайский суд постановил взять под стражу экс-главу министерства Госимущества Турсуна Турдумамбетова сроком на 2 месяца по подозрению в мошенничестве. Около 21 часов 31 декабря, несмотря на то, что Бишкекский городской суд не изменил меру пресечения и оставил Турдумамбетова в СИЗО ГКНБ КР, Турдумамбетов освобожден из под ареста сотрудниками прокуратуры! И слухи в тот момент расползались по всему СИЗО достаточно быстро, никто и не скрывал, что взятка в полмиллиона долларов помогла в этом. Я не следователь и говорю то, что слышал сам, но проверить эти сообщения, а также документацию каким образом был освобожден Турдумамбетов, компетентным органам все-таки следовало бы.



До сих пор, после ряда комиссий вплоть до уровня Жогорку Кенеша не выяснили, каким образом был выпущен из страны Азиз Батукаев. Но все помнят, как в парламенте она защищала прокурора и данное решение называя его правильным.



Вспоминая про бандитов и преступников, стоило бы вспомнить и террориста Итибаева, которого ТРИЖДЫ амнистировали, несмотря на то, что он был первоначально осужден к пожизненному заключению. Каким образом прокуратура упустила все это из виду? Халатность? Такого просто не может быть, и видимо в этом был определенный интерес.

Касательно кадровой политики и закупок Генеральной прокуратуры в тот период вопросов много и ответов до сих пор нет. Не выяснено, каким образом она смогла сделать своего отца, всю жизнь проработавшего таксистом Заслуженным мелиоратором и персональным пенсионером? Почему служебный автотранспорт, в нарушение всех нормативов приобретался люкс класса и у своих родственников? Не говорю уже о личных амбициях, за которые пострадали люди, выполнявшие свой долг. Она создала на базе Генеральной прокуратуры частную лавочку вместе с Нарымбаевым, Салиевым и своими родственниками, и слухи о конвейере по разводам уголовных дел мужем и братом заполнили весь Кыргызстан. Различные люди открыто предлагали решить вопросы через мужа или брата, что в итоге привело к уголовному делу.



Все это широко известная информация и любое сообщение о ней могло бы лечь в основу уголовного дела против нее, но тогда обнажилась бы вся подноготная сложившейся системы. Попали бы под сомнения большинство решений и дел, тень упала бы на самого Атамбаева, и именно поэтому было придумано то дело, по которому ее судят. Чтобы прикрыть и ее, и всех участников развала правоохранительных и судебных органов, обеспечить молчание всех сторон путем маленькой жертвы.



Я уверен, что в скором времени ответит за все свои дела. И смешно, когда она говорит о произволе, будучи на свободе. В то время они вместе со спецназом врывались в дома, избивали детей, арестовывая депутатов и политиков.

Повторюсь, вчерашнее решение Верховного суда абсурдное, но это то, что заложила сама Салянова, система, построенная ею, пожирает ее саму. Так не должно быть, человек должен отвечать за свои проступки, за реальные проступки. Справедливость - это не просто месть по надуманным мотивам для достижения якобы справедливости. Справедливость должна быть безупречной до каждой детали.