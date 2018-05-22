Эдиль Байсалов, политик: «Клара Кабилова не пропустила на выборах партию «Ата Мекен»»

Во-первых, госпожа Кабилова Клара-Гульнара полностью сфальсифицировала выборы 2007 года. Это факт. Она не пропустила в Жогорку Кенеш партию «Ата Мекен», которая получила второе место.



- Господин Эдиль, вчера Клара Кабилова получила депутатский мандат от партии «Ата Мекен». Во времена Бакиева, когда Кабилова была председателем Центральной избирательной комиссии, она обвинила вас в том, что вы обнародовали в интернете избирательный бюллетень. Тогда вы были членом СДПК. Как вы относитесь к депутатству Клары Кабиловой?

- Во-первых, госпожа Кабилова Клара-Гульнара полностью сфальсифицировала выборы 2007 года. Это факт. Она не пропустила в Жогорку Кенеш партию «Ата Мекен», которая получила второе место. Это было большое преступление. Нет преступления страшнее, чем искажать волю народа. Мы все знаем, чем все закончилось. Еще в 2015 году я сильно критиковал партию «Ата Мекен» за то, что она включила эту женщину в свой список, расценил это как двуличие. Я всегда говорю, Текебаев воспринимает политику как шахматы, иногда заигрывается и заводит себя в положение «мат».

- А почему мы обнародовали в интернете бюллетень?

- Что касается бюллетеней, то решение по ним приняли Бакиевы. Не Кабилова. Она лишь оформила решение. Я там не совершил преступление. Представьте, если вы сейчас обнародуете в интернете бюллетень, ЦИК признает все бюллетени непригодными и сожжет их? Конечно нет. Я не совершил преступление. Такого нет в законе. По заданию Бакиевых они сожгли бюллетени, признав их недействительными. Добили туда и неуместные расходы (например, месячное жалование полка МВД, аренду вертолета), в общем, пытались увеличить сумму ущерба. Она же сама еще рассказывала, кто давал какие указания. Жаныш Бакиев утвердил на должность телохранителя своего помощника, чтобы контролировать процесс.

- Вы сказали, что Кабилова не пропустила в Жогорку Кенеш «Ата Мекен», поставила подножку. Так как она сейчас стала депутатом от фракции «Ата Мекен»?

- У Омурбека Текебаева в свое время были безграничные возможности во власти и, наверное, он жалеет о том, что приводил во власть определенных людей. В прошлом году мы видели, кого он привел во власть. Если я сейчас буду говорить, то это будет злорадством. Лучше промолчу.

- Депутаты прижали к стенке 2-3 премьер-министров по ТЭЦ. Верите ли вы в то, что они дойдут до конца в шумихе вокруг ТЭЦ, виновные будут наказаны?

- Меня сильно удивляют Сатыбалдиев, Исаков и Сариев. Зачем они пошли в Жогорку Кенеш? Хотели оправдаться, но дискредитировали себя. На прошлой неделе я не считал их виновными, но теперь я разгневан, считаю, что Исаков и Сатыбалдиев должны быть наказаны. Конечно, это не суд. Судебный процесс должен идти отдельно. Но общественное мнение уже сформировалось, и оно против них.

Источник: газета «Фабула пресс» №34 от 18.05.2018 / стр. 4