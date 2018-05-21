«Сапар, ты не прав...»

Есть мнение, что Атамбаеву и Жээнбекову не нужно стремиться к дружбе, так как в политике этому не место
Сапар Исаков на днях подверг сомнению распространенное мнение о том, что градус дружбы между бывшим и нынешним президентами стремится к нулю. Экс-премьер уверен, что Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев вскоре вновь наладят отношения.
Однако в политике такой дружбе не место. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.
«Это автоматически влечет за собой коррупцию. В данном случае единство бывшего и действующего заключается в противоречии. У них разные взгляды на политику, на общее развитие Кыргызстана. Третий закон диалектики Гегеля - отрицание отрицания - еще никто не отменял. Это четко проявляется в их взглядах на противостояние коррупции. И тот, и другой - приверженцы непримиримой борьбы с этим злом. Разница в подходах. Если Алмазбек Шаршенович действовал, в основном, карательными методами, то Сооронбай Шарипович стремится к системности.
Поэтому говорить о дружбе в общечеловеческом понимании между политиками не приходится, ибо она непосредственно снижает их КПД, а равно и качества государственных деятелей», - говорится в сообщении эксперта.
Напомним, ранее Сапар Исаков заявил, что Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков непременно найдут общий язык в будущем.
«Конечно, в отношениях друзей бывают спады и подъемы. Иногда бывает недопонимание, но потом они переговорят и снова возвращаются к дружеским отношениям. Поэтому я верю, что двое друзей снова, может быть, сядут и переговорят, решат все вопросы», - отметил он в беседе с журналистами.
Источник: vesti.kg
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