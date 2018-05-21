Темир Сариев считает, что Алмазбеку Атамбаеву не следует молчать по ситуации на ТЭЦ

Экс-глава правительства посоветовал бывшему президенту объясниться за своих людей

Экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву необходимо сделать официальное заявление по ситуации с ТЭЦ Бишкека. Об этом Vesti.kg заявил экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, бывший глава государства в какой-то степени должен нести ответственность за своих людей.

- Вон, в парламенте уже шутить начали: «жегендер кутулуп, дегендер тутулуп» (съевшие – спаслись, говорящие – арестованы – прим. авт.), - сказал он. - Это я говорю говорю к тому, что хорошо было бы Атамбаеву сделать по этому делу какое-нибудь заявление и объяснить, как все происходило на самом деле. Страдают ведь невинные люди и их семьи. К примеру, Айбек Калиев очень молодой и перспективный кадр. Я не защищаю его. Пусть суд решит его степень виновности. Но что-то здесь неправильно.

Напомним, 20 апреля текущего года экс-главе «Национальной энергетической холдинговой компании» Айбеку Калиеву предъявили официальное обвинение в коррупции и заключили под стражу. Он был задержан в рамках уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека».



Источник: https://vesti.kg

