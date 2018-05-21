«Я был готов работать премьер-министром», - сказал бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.
«Я был готов работать премьер-министром», - сказал бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.
Отвечая на вопрос «Азаттыка» о том, не жалеет ли он, что согласился возглавить правительство, Сапар Исаков сказал, что не жалеет.
«Скажу, что за восемь месяцев было сделано много хорошего. Результаты нашей работы в течение нескольких месяцев будут видны. На моей официальной странице в «Фейсбук» мы опубликовали всю информацию о проделанной работе. Все это открыто показано. Можно ознакомиться. Но я не жалею, для меня это был большой опыт», - сказал он.
Азаттык
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