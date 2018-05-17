Масалиев: В КР только экс-президента невозможно привлечь к ответственности

Во время прений на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждалось заключение депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию, депутат Исхак Масалиев заявил, что в стране есть только один человек, которого нельзя привлечь к ответственности – экс-президент.

Во время прений на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждалось заключение депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита на ее модернизацию, депутат Исхак Масалиев заявил, что в стране есть только один человек, которого нельзя привлечь к ответственности – экс-президент.

«Если я сказал, что надо привлечь к ответственности экс-президента, это не означает, что он будет привлечен. Я предлагаю изменить закон. А сейчас действующего президента можно привлечь к ответственности – через импичмент, можно привлечь к ответственности и действующего депутата. Но экс-президента никто и никогда не сможет привлечь к ответственности. Я напомню, что такая норма у нас осталась с тех пор, как ее приняли, чтобы Акаев ушел как можно быстрее. Но факт того, что в Кыргызстане только один человек не может быть наказан, противоречит Конституции. На первой странице Основного закона сказано, что перед законом все равны», - сказал Масалиев.

«А уважаемый нами экс-президент перед последней конституционной реформой говорил, что перед законом все будут равны и что по коррупции не будет сроков давности. Или это не его слова? Поэтому мы должны рассмотреть его ответственность», - добавил парламентарий.

Вопрос о привлечении к ответственности экс-президента Алмазбека Атамбаева Масалиев поднимал и во время обсуждения заключения депутатской комиссии 10 мая.

Азаттык