В ЖК добрались и до Максима Бакиева при обсуждении скандала на ТЭЦ

Депутат полагает, что аварию на теплоцентрали инициировали «высшие силы», чтобы раскрыть обман

Из кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека более 100 миллионов долларов просто «проели». Об этом на заседании парламента заявил лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

- У Кыргызстана 4,5 миллиарда внешнего долга, половину из этих денег мы должны Китаю, - отметил он. - Нам приходится брать кредиты, потому что нет своих средств на реализацию таких серьезных проектов. Но эти деньги взяты за счет народа и будут висеть ярмом не его шее. Чиновники запустили руку в карман граждан и вытащили более ста миллионов долларов.

Парламентарий напомнил, что вести переговоры о модернизации бишкекской ТЭЦ начал Максим Бакиев.

- Максима Бакиева все называют мошенником, но именно он договорился о кредите в 150 миллионов долларов, - заверил нардеп. - Позже эту сумму подняли до 386 миллионов. Потому что чиновникам нужно было получить деньги для себя. Зачем проводить международный аудит? Чтобы протянуть время на два - три года? И так ясно, что стоимость реконструкции теплоцентрали завышена в три раза.

Однако, по словам Шыкмаматова, модернизация все же была необходима.

- Этот вопрос пытались решить пятнадцать премьер-министров, - напомнил он. - Но чиновники в итоге ввели в заблуждение народ, парламент и получили средства в своих интересах. Если бы не авария, мы бы и не узнали о хищениях. Наверное уже высшие силы просто не выдержали.

Поясним, сегодня парламент продолжает рассматривать итоги работы депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и расследованию рационального использования кредита, полученного для реабилитации теплоэлектроцентрали.

Вероника Малышева

Источник: https://vesti.kg