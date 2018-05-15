Еще раз исправим Конституцию?

С уходом предыдущей власти подали голос те, кто заявил, что необходимо полностью изменить Основной закон. Нас не удивляет единодушие во мнениях у Мукара Чолпонбаева, называющего себя сильным юристом и Бекбосуна Борубашева.



С уходом предыдущей власти подали голос те, кто заявил, что необходимо полностью изменить Основной закон. Нас не удивляет единодушие во мнениях у Мукара Чолпонбаева, называющего себя сильным юристом и Бекбосуна Борубашева. Мы знаем, что изменения и дополнения в Конституцию были внесены еще два года назад. Даже проголосовали на референдуме. Если быть объективными, то на том референдуме мы правильно изменили статьи Конституции, имеющие недостатки. Иначе репутация нашей страны серьезно пострадала бы из-за наличия огрехов. В то же время есть сомнения на счет нормы о том, что глава правительства и первый вице-премьер-министр сохраняют за собой депутатский мандат. Ярким примером тому может послужить прыжок Аскарбека Шадиева. Есть ощущение, что в Основном законе еще остались недостатки.

Конечно, президент Сооронбай Жээнбеков не сразу согласится с инициативой смены Конституции. Для этого нужно вновь сформировать сильную группу, которая внесет убедительные для народа законы. Для этого требуется время. Нам нельзя допускать спешки. Опасно включать в эту группу людей на основании кумовства. Видали мы того, кто называл себя «отцом» Конституции. Конечно, в Кыргызстане есть образованные юристы, общественные деятели, научные работники, патриоты. Но если придет время и мы всерьез возьмемся за Конституцию, нельзя к ней подпускать «патриотов»-пустословов.

Некоторые «умники» считают, что у нас установится справедливость, мы будем счастливы, если приплести сюда курултай. Стоит отметить, что этим они не смогут нас переубедить. Есть ли необходимость в том, чтобы выяснять, почему не добиваются желаемого те, кто выступает с такими инициативами? В ходе беседы лицом к лицу Мукар Шалтакович отметил, что к курултаю относится иначе, что пришло время им воспользоваться. А Бекбосун Борубашев не скрывает, что его не очень радует идея с курултаем. Поэтому хотелось бы отметить, что одного Основного закона нам будет достаточно.

Сейчас перед лидером страны стоит большая обязанность. Речь идет о процессе очищения, о борьбе с коррупционными элементами, об обеспечении мирной жизни населения, о налаживании пограничного вопроса. Мы и до этого жили, не поднимая постоянно вопрос Основного закона. Не рановато ли пытаться совершить резкий поворот? Даже если точка зрения инициаторов будет совпадать с мнением народа, если будет подготовлена идеальная Конституция, президент все равно скажет свое слово. Это мы к тому, что у каждого есть свое мнение. Только сложившаяся ситуация способна приводить все в движение. Не стоит об этом забывать.

Источник: газета «Ачык Соз» №10 от 09.05.2018 / стр. 4, gezitter.org