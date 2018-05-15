Бекназаров: "Сейчас предавшие Атамбаева завтра предадут Жээнбекова"

На прошлой неделе зампред СДПК Сапар Исаков заявил, что за аварию на бишкекской теплоэлектроцентрали должны ответить все, в том числе президент Сооронбай Жээнбеков.





На прошлой неделе зампред СДПК Сапар Исаков заявил, что за аварию на бишкекской теплоэлектроцентрали должны ответить все, в том числе президент Сооронбай Жээнбеков. В проведённом по этому вопросу опросе портала SUPER.KG политический деятель Азимбек Бекназаров сказал следующее.

По мнению Бекназарова, за случившееся на ТЭЦ должны ответить все высокопоставленные чиновники, также ответственен и парламент. "В первую очередь ответственность должен взять сам парламент, потому что все соглашения приняли в законной форме, и исполнение закона контролирует сам парламент. Парламент должен взять политическую ответственность за нечеткое исполнение своих функций, правительство должно взять ответственность за неправильное исполнение, это требование закона. Неправильно всё переваливать на Алмазбека Атамбаева и Сапара Исакова.

Атамбаев в свое время был сам депутатом, сам судом, сам прокурором, всем сам управлял. Теперь должны взять ответственность и лица, исполняющие приказы Атамбаева, они нечетко исполнили свою функцию. И неправильно, что они угождают новой власти. Раз были пешками при Атамбаеве, пусть до конца выступают пешками, не поливая грязью после его ухода. Сапар Исаков поступает как мужчина, не предавая прежнего босса. Сейчас предавшие Атамбаева завтра предадут Сооронбая Жээнбекова.

Раз в нашей стране парламентская система, парламент должен взять ответственность на себя, должен отчитываться перед народом. Также должны ответить шесть глав правительства атамбаевского времени", - сказал Бекназаров.

Источник: super.kg, gezitter.org