Правда, что Рустама Маманова и Воинова задержали из-за китайских рейдеров?

Рустам Маманов – один из наших считанных джигитов-патриотов, которые болеют за прошлую историю и будущее Кыргызстана, поднимают наш национальный дух.

Общеизвестна его благотворительная деятельность в республиканском масштабе. Выделяет средства из собственного кармана, привлекает писателей для написания в полном объеме кыргызской санжыры [происхождение кыргызов]. Если власть равнодушна по вопросу единой школьной формы, то Р. Маманов организовал специальный конкурс, наградил денежными призами модельеров-дизайнеров, довел это дело до конца. Не было у нас национального танца, так Рустам Ырысбаевич начал миллионный конкурс. И вот сейчас все мы танцуем "кара жорго". Короче говоря, настоящий патриот, который служит народу!

И вот Госкомитет по нацбезопасности заявил во всеуслышание об аресте этой патриотичный личности, что вызывает возмущение.

По какой причине арестованы Рустам Маманов и Р. Воинов? По отдельной информацию, на всегда ведущего свой бизнес открыто и чисто Р. Маманова точили зубы китайские аферисты. Адвокат возглавлявшего этих китайских рейдеров ОсОО "Цинхуа" Кайрат Загибаев распространяет в общественности лживую информацию о том, что "планировали рейдерским путем отобрать имущество стоимостью 34 млн долларов".

При изучении подробностей спора мы специально подняли из архива слова представителя строительной компании B.LS, который занимается строительством многоэтажек, А.Жекшеева. На пресс-конференции адвокат так пояснил обстоятельства конфликта:

- Представители компании "Цинхуа" заявили, что "собираются незаконно отобрать их имущество стоимостью 34 млн долларов. Подали в суд, вынесли решение без их участия, предприняв незаконные действия. Это рейдерский захват", - такими словами пытаясь ввести в заблуждение общественность. Однако со стороны Загибаева или представителей компании не было представлено документальных доказательств. Тогда и мы решили ответить на информацию. Они хотят себя выставить представителями сильной китайской корпорации "Цинхуа". Это ложь! Речь идёт об ОсОО "Цинхуа", которое прошло регистрацию в Минюсте Кыргызстана и является одним из обществ с ограниченной ответственностью на территории страны.

Поэтому выступающий от имени корпорации "Цинхуа" на самом деле к ней никакого отношения не имеет. При этом они распространяет клевету, что "суды выносят несправедливые решения против крупной китайской компании и таким образом отпугивают инвесторов". Компания, которую защищает адвокат Загибаев, представлена единственным китайским гражданином Чен Маучунем, который ее основал. Это во-первых.

Во-вторых, они утверждают, что вложили в качестве инвестиций 34 млн долларов. В соглашении указана сумма в 5 млн долларов. Никакой речи о 34 млн долларов быть не может. Добавим, что продано свыше 50 квартир в построенных домах. Их сумма – более 5 млн долларов. Поэтому можно сказать, что вложенные в строительство 5 млн долларов "Цинхуа" вернула с лихвой. От этой компании пострадала и компания "Баткен майнинг компани" по той же схеме, по которой обманула руководителя строительной компании B.LS Рустама Воинова. Первоначально они заявили о вложении 34 млн долларов инвестициий, чтобы совместно разрабатывать золоторудное месторождение взамен на долю, после прохождения регистрации не выплатили данную сумму и отобрали компанию.

Таким образом в основанную Воиновым компанию вложили 5 млн долларов инвестиций взамен на долю. После того, как получили 100% акций взамен на "совместную работу", они отказались от исполнения своих обязательств. Воинов обратился в суд, слава Богу, суд отменил соглашение. Так как первоначально составленный договор не соответствовал нормам закона, после они самостоятельно сделали фальшивый договор. Согласно требованиям закона, так как основателем компании является гражданин Китая, который владеет русским языком, обязательно должен быть нотариально заверенный перевод оригинала соглашения. А у них не было перевода. Соглашение было составлено на русском языке. Однако позже они осознали свою ошибку, указали фамилию переводчика Каримова и составили фальшивое соглашение. Но подпись там не Воинова. Суд провел разбирательства и отменил соглашение.

Если вы удивляетесь, каким образом строительная компания B.LS перешла Ильязу Сатарову, то Воинов передал ее Сатарову по взаимной договоренности. У "Цинхуа" иссякли аргументы, поэтому теперь настраивает общественность против судов, заявляя, что суды "отнимают, в таких условиях в Кыргызстан не прибудет ни один инвестор".

По моему личному мнению, Кыргызстану нужны инвесторы, которые уважают наше законодательство и интересы наших граждан. Такие инвесторы есть, на сегодняшний день они беспрепятственно осуществляют свою деятельность. Что касается "Цинхуа", то в каждом его действии замешан суд. Я бы сказал, что не надо обвинять суды, заявлять о рейдерских захватах, а надо поискать вину в себе. Не исполняют требования закона, обещают вложить большие деньги, отнимают долю компании, поэтому не вылезают из судов. Вот эту вещь надо донести до общественности. При отъеме долей компаний Воинова и "Баткен майнинг компани" была применена одинаковая схема. К счастью, пострадавшая сторона через суд восстановила свои права", - говорил А. Жекшеев.

На той же пресс-конференции представитель "Баткен майнинг компани" Константин Куценко подтвердил, что фирма "Цинхуа" таким же путем отобрала 80% доли.

Получается, что китайские аферисты воспользовались тем, что пришел новый президент и сменил руководителей, чтобы попытаться претворить свои злонамеренные цели по отъему имущества, на которое они положили глаз. А спецслужбы, по всей видимости, поняли поручение президента бороться с коррупцией как сразу сажать тех, на кого поступила жалоба. Но ведь перед арестом человека необходимо установить, виновен он или нет! Если следствие проведут справедливо, то и Рустам Маманов, и Р. Воинов будут обязательно оправданы. Необходимо только время...

Источник: sayasat.kg

перевод: gezitter.org