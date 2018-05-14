Назначен новый глава Государственной таможенной службы. Распоряжение подписал сегодня премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.
Как сообщили ИА «24.kg», службу возглавил Алмаз Онолбеков.
Прежний глава ГТС Кубанычбек Кулматов ушел по собственному желанию.
До назначения Алмаз Онолбеков был начальником оперативной таможни «Север». В ГТС он работает с 1993 года.
24.kg
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