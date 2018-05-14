Президент Кыргызстана: сотрудничество с Россией имеет особую значимость

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассказал корреспонденту ТАСС о перспективах русского языка в Киргизии, открытия в республике еще одной военной базы РФ и угрозах безопасности Центральной Азии.

- Сооронбай Шарипович, какие вопросы вы планируете обсудить во время предстоящих встреч с руководством России 14 мая в Сочи и насколько на сегодняшний день, на ваш взгляд, реализован потенциал сотрудничества с РФ?

- Да, мой рабочий визит в Российскую Федерацию планируется на 14 мая 2018 года в Сочи для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках визита состоится двусторонняя встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе наших переговоров предполагается обсудить ряд актуальных вопросов кыргызско-российского сотрудничества и перспективы развития взаимодействия на предстоящие годы.

Для нашей страны сотрудничество с Россией имеет особую значимость в силу исторической и культурной общности народов двух стран, традиционных уз дружбы, общих интересов в сфере безопасности, в политической, экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях. К осознанию стратегической роли России в жизни Кыргызстана мы пришли не сегодня и взаимоотношения с российским народом занимают особое место в нашей истории.

За прошедшие годы сторонами проделана огромная работа по выстраиванию кыргызско-российских межгосударственных взаимоотношений. Конечно, нам есть над чем работать. Необходимо наращивать сотрудничество с российской стороной во всех сферах жизнедеятельности. В частности, создать необходимые условия для расширения двусторонних деловых связей, углубления торгово-экономического, инвестиционного и инновационно-технологического партнерства.

Надо наращивать культурно-гуманитарное сотрудничество между нашими странами, которое будет направлено на сохранение и развитие единого культурно-информационного и научно-образовательного пространства. Но, подчеркиваю, главным объединительным стержнем между нашими народами всегда был и будет русский язык.

- Ряд СМИ республики после вашего недавнего визита в Брюссель опубликовали материалы, в которых утверждают о намерении Бишкека постепенно снизить уровень взаимодействия с Россией и расширить партнерство с Евросоюзом. Насколько эти предположения соответствуют реальности?

- Кыргызстан, как и любое другое государство, выстраивает собственный внешнеполитический курс. Страна проводит многовекторную и прагматичную внешнюю политику с учетом национальных интересов. При этом мы готовы к расширению связей со всеми государствами-членами ООН и обсуждению новых возможностей взаимодействия.

Мой визит в институты Европейского союза 11-12 апреля этого года свидетельствует о том, что мы придаем важное значение развитию сотрудничества с Евросоюзом. Мы считаем, что он является важным партнером по вопросам устойчивого развития. И мы готовы к более тесному сотрудничеству.

Но я хотел бы вновь подчеркнуть, что Россия является и будет нашим основным стратегическим партнером и союзником, и мы будем только наращивать наше партнерство.

- Какие направления торгово-экономического сотрудничества, по вашей оценке, Киргизия и Россия могли бы развивать более широко и что этому мешает? К примеру, способна ли республика на фоне российских контрсанкций увеличить объемы поставок в РФ продуктов питания и сельхозпродукции?

- Наше торгово-экономическое сотрудничество многопланово и во все времена носило устойчивый характер. Россия является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. По итогам 2017 года на долю РФ пришлось 23% от общего объема товарооборота республики. Товарооборот между нашими странами в 2017 году увеличился на 9,2% и составил $1,4 млрд. Нам вместе с Россией удалось улучшить позиции в двусторонней торговле по сравнению с предыдущими годами. Мы намерены и далее продолжать взятый курс в сторону увеличения товарооборота между нашими странами.

В настоящее время Кыргызстан традиционно экспортирует, прежде всего, продукцию сельского хозяйства. Это — овощи, фрукты, молочная продукция, переработанная плодоовощная продукция, продукция швейной отрасли. В то же время импортируем широкий ассортимент машин и оборудования, нефтепродукты, газ, продукцию нефтехимии, металлы и так далее.

Полагаю, что нам нужно сохранить сложившуюся товарную группу экспорта. Но при этом Кыргызстан ставит основной задачей производство и экспорт конечной экологически чистой органической продукции сельского хозяйства, которая пользуется спросом во всем мире, в том числе в странах ЕАЭС.

Что касается других направлений, то должен сказать, что швейная отрасль модернизируется, продолжает быстро развиваться, и ее перспективы в России тоже представляются обнадеживающими. Сегодня наша швейная продукция экспортируется в 50 крупных городов Российской Федерации, наши производители традиционно поддерживают высокое качество.

Хочу также отметить, что большие перспективы имеет наша туристическая отрасль. Здесь есть огромные резервы в плане развития оздоровительного туризма, спортивного туризма и экотуризма.

Естественно, что на фоне контрсанкций увеличивается экспорт в Россию продукции сельского хозяйства и наша республика способна увеличить поставки продукции агропромышленного комплекса. Идет планомерная работа по вопросу продвижения экспортной продукции из Кыргызстана и созданию логистических центров. Данные вопросы поднимаются на регулярных встречах, как на моем уровне, так и на уровне правительства.

Мы также активно работаем по вопросам привлечения российских инвестиций в экономику Кыргызстана и создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов в такие важные секторы, как топливно-энергетическая сфера, горнодобывающая и металлургическая промышленность, текстильная отрасль, информационные технологии и связь. И многие другие.

- Республика стала участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более двух с половиной лет назад, однако полемика среди местных политиков о целесообразности такого шага продолжается до сих пор. На пользу ли пошла стране евразийская интеграция? И что или кто ей препятствует?

- Вступление в ЕАЭС было с нашей стороны шагом обдуманным, осознанным и стратегически выверенным, отвечающим национальным интересам. В целом отмечу, что мы присоединились к ЕАЭС на выгодных для страны условиях и получили серьезные позитивные результаты с момента вступления. Появились новые условия для стимулирования развития бизнеса, таких, как отмена таможенного контроля. Произошло оживление торговли в условиях отсутствия таможенных границ. Предприниматели Кыргызстана получили возможность развития и активной конкуренции на общей площадке 180-миллионного рынка ЕАЭС.

Вступление в ЕАЭС стимулирует нас к повышению стандартов качества при производстве продукции, формированию современной лабораторной инфраструктуры, а также модернизации пунктов пропуска на внешней границе. Ощутимую поддержку местные предприниматели получили благодаря финансированию Российско-Кыргызского Фонда развития. Создание фонда с уставным капиталом в $500 млн позволяет выдавать кредиты по льготной процентной ставке в приоритетные сектора экономики.

Помимо этого, членство в ЕАЭС обеспечивает свободу передвижения трудящихся-мигрантов. Существенно упрощена процедура трудоустройства и улучшены социальные условия жизни наших трудовых мигрантов и их семей. По итогам 2017 года общий объем поступлений денежных переводов из РФ в республику составил $2,4 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 24%.

В целях углубления интеграции союза, нужно вплотную работать всем государствам-участникам над устранением барьеров для создания реального общего рынка товаров, что обеспечит всеобщий рост экономики. Нужно совместно повышать потенциал каждого государства-участника союза путем создания производственных цепочек. Но сегодня уже можно с уверенностью констатировать, что интеграция в Евразийский экономический союз открыла для нашей страны много возможностей по движению товаров, услуг и рабочей силы. Кыргызстану удалось преодолеть риски экономического спада в условиях адаптации национальной экономики к новым интеграционным условиям и правилам ЕАЭС.

А вот что касается продолжающейся полемики среди местных политиков о целесообразности такого шага… Во-первых, это естественно для демократической страны, в которой есть возможность свободного и публичного обсуждения любых вопросов, важных для общества. Во-вторых, эти дискуссии больше направлены не на пересмотр принятых решений, а на изыскание дополнительных ресурсов и нахождение новых возможностей для укрепления позиций Кыргызстана в ЕАЭС.

- Как в Бишкеке оценивают уровень исполнения сторонами ранее достигнутых в рамках ЕАЭС договоренностей, в частности, о правовом положении трудовых мигрантов на территории других стран союза?

- После присоединения Кыргызстана к союзу были существенно упрощены процедуры трудоустройства и улучшены социальные условия жизни для трудовых мигрантов из Кыргызстана, происходит легализация трудовой миграции. Как я сказал ранее, одним из весомых аргументов в пользу вступления в ЕАЭС являлась необходимость улучшения правового положения более 600 тыс. граждан Кыргызстана, находящихся на территории России. Поэтому нашими соответствующими государственными органами активно проводится работа с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), и вносятся предложения по улучшению положения трудовых мигрантов в странах пребывания.

С удовлетворением отмечаю, что в последнее время в ЕЭК появилось понимание необходимости решения вопросов трудящихся, которые вносят значительный вклад в экономику стран пребывания.

- Из всех стран-участниц ЕАЭС Киргизия является единственным государством, которое на протяжении уже трех лет ежегодно демонстрирует стабильный экономический рост. Поделитесь секретом, за счет каких резервов это удается сделать?

- Действительно, темпы экономического роста, несмотря на высокую степень взаимной торговли в рамках ЕАЭС, имеют существенные различия. Крупнейшие экономики союза во многом зависят от колебаний на внешних рынках на сырьевые товары, в частности нефть и газ. К тому же сказывается влияние экономических санкций.

Проводимая руководством республики жесткая и согласованная экономическая политика позволяет сохранить макроэкономическую стабильность в стране. По нашему мнению, показывать устойчивые темпы роста Кыргызстану удается исходя из структурных особенностей экономики, которая более чем на половину состоит из услуг, при этом доля малого и среднего бизнеса составляет примерно 40%. В связи с этим, государством были приложены усилия для создания условий для предпринимателей, фермеров, крестьян для улучшения конкурентоспособности наших предприятий в рамках евразийской интеграции. В итоге наш экспорт в 2017 году в страны ЕАЭС увеличился на 27%.

В последние годы Кыргызстан сделал большие инвестиции в инфраструктуру — модернизируются объекты энергогенерации, строятся новые ЛЭП, дороги. И эти изменения дают позитивные эффекты. Но самое главное, мы провели большую работу, направленную на выявление барьеров, мешающих ведению бизнеса в стране, и как следствие, экономическому развитию страны. Считаю, что нужно регулярно анализировать стратегические позиции Кыргызстана, оценивать имеющиеся преимущества и адаптировать экономические процессы к быстро меняющимся условиям.

— Как отражаются введенные западными странами санкции в отношении России на экономике республики?

— Мы внимательно следим за ситуацией, которая сложилась в отношениях России с западными странами и, особенно, нас беспокоят экономические санкции. Россия — наш основной стратегический партнер, член ЕАЭС и других объединений, в которых также участвует Кыргызстан. У нас с РФ тесные политические, экономические и гуманитарные связи. Свыше 600 тыс. наших граждан работают в России и денежные переводы мигрантов являются весомой поддержкой для экономики нашей страны. Россия является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана, поэтому экономическая ситуация в ней в той или иной степени отражается на нашей экономике.

Пока санкции не оказывают существенного влияния на товарооборот с Россией, на обменный курс национальной валюты. Тем не менее, мною было поручено Нацбанку совместно с правительством определить каналы и степень влияния санкций на экономику Кыргызстана. И проработать план совместных мероприятий на случай негативного воздействия ситуации в России на нашу экономику и предпринимателей, занимающихся импортом и экспортом товаров. В то же время, существующая ситуация, связанная с контрсанкциями, открывает перед странами союза ряд определенных перспектив и возможностей относительно диверсификации производства, сотрудничества с третьими странами.

Впрочем, мы расширяем экономические связи и с такими странами, как Китай, Турция, с государствами ЕС и другими странами. В последнее время взят курс на увеличение торговых отношений с Узбекистаном. Это позволяет нам укрепить устойчивость экономики нашей страны по отношению к внешним шокам.

— Министр обороны России недавно заявил о необходимости укрепления российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. Насколько это необходимо?

— В настоящее время сохраняющиеся в Афганистане вызовы и угрозы безопасности для центрально-азиатских государств требуют принятия нами действенных мер противодействия. При этом борьба с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком требует высокой межгосударственной координации в работе силовых и правоохранительных структур, выработки и повышения коллективных мер реагирования. Мы все понимаем важность этой нашей совместной работы, направленной на достижение общих целей в области безопасности.

Все эти вопросы и другие направления безопасности постоянно рассматриваются на всех уровнях межгосударственного взаимодействия. И заявление министра обороны России является одним из результатов нашего сотрудничества. Мы, в том числе, считаем необходимым обеспечить безопасность таджикско-афганской границы, так как это напрямую влияет на масштабы вышеуказанных угроз, и в целом — безопасность других государств. Эта работа является одной из приоритетных задач всего международного сообщества. Мы должны обеспечить безопасность граждан, общества и государства. Поэтому наше сотрудничество должно быть направлено на постоянное изучение и обсуждение этих проблем, повышение национальных и коллективных систем обеспечения безопасности, выработку и организацию эффективных шагов.

— Кстати, о военных базах... Разговоры о возможном появлении в республике еще одной базы России ведутся уже несколько лет. Что по этому поводу думает президент республики?

— Да, действительно, ранее данный вопрос рассматривался с российской стороной, еще до моего вступления в должность президента. Но в настоящее время окончательное решение по этому вопросу еще не принято. На наш взгляд, ситуация в Афганистане, ее вызовы и угрозы, требуют коллективных мер обеспечения безопасности Центрально-Азиатского региона.

Как вы знаете, в городе Кант находится авиационная база Вооруженных сил России, которая совместно с нами играет немаловажную роль в обеспечении безопасности воздушного пространства. Наша позиция о необходимости открытия второй российской военной базы в южном регионе республики нацелена на формирование коллективных сил реагирования на афганские угрозы, такие как терроризм, экстремизм и наркотрафик. А также на повышение степени взаимодействия с войсковыми подразделениями Кыргызстана.

— Давайте вернемся к вопросу о роли русского языка в республике… Некоторые местные политологи утверждают, что после введения в стране нормы об обязательном владении чиновниками всех уровней государственным языком, сфера применения официального русского языка в Киргизии резко сократится и это вызовет очередную миграцию русскоязычного населения из республики. Насколько, как вы полагаете, такие прогнозы обоснованы?

— Русский язык в Кыргызстане является официальным языком. Конституция страны гарантирует сохранение родного языка этнических сообществ. И в основном законе страны заложены правовые основы полиязычной политики. Норма, о которой вы говорите, была введена в 2014 году в рамках национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы. Данная норма будет вводиться поэтапно и, думаю, не повлечет за собой существенные изменения. Сейчас создаются современные необходимые условия изучения кыргызского языка.

Особо хочу отметить, что в стране сохраняются уверенные позиции русского языка в культурно-информационном пространстве. Из обучающихся в школах республики 1 175 780 учеников 392 177 обучаются на русском языке. За 70 лет советской власти для изучения русского языка в Кыргызстане были вложены огромные средства.

Сегодня мы не хотим потерять достигнутое, а наоборот хотим расширить языковую политику и создать условия для изучения других языков. Государственный язык должен стать языком гражданской интеграции, официальный язык будет языком интеграции в рамках ЕАЭС и СНГ. Изучение родного языка создаст условия для сохранения многообразия, а знание иностранного языка ведет к интеграции.

— В июне в Циндао (Китай) состоится саммит ШОС впервые в формате евразийской "восьмерки". Какова повестка участия Киргизии в этом знаковом мероприятии? Возможно, со стороны Бишкека прозвучат какие-то инициативы. Могли бы вы в предварительном плане их сейчас обозначить?

— Сотрудничество в ШОС является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Встреча глав государств в Циндао станет первой после расширения организации и будет направлена на укрепление взаимного доверия и единства между государствами-членами. Со вступлением Индии и Пакистана не только расширяются географические масштабы ШОС, но и существенно повышается политико-экономический потенциал, который необходимо использовать в полной мере в интересах всех государств-членов.

На заседании Совета глав государств ШОС будут обсуждены вопросы о состоянии и первоочередных задачах по углублению сотрудничества в сфере внешней политики, безопасности, торговли и экономики с учетом расширения организации, а также состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

На саммите в Циндао китайская сторона завершает свое председательство в Совете глав государств ШОС и передает его Кыргызстану на период 2018-2019 годов. В этой связи кыргызская сторона озвучит наиболее приоритетные направления и сферы деятельности в организации, на которые будет делать упор в период своего председательства в Совете глав государств.

Мы намерены активно продвигать наиболее важные вопросы взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, сделать акцент на развитие торгово-экономического, транспортно-коммуникационного сотрудничества в рамках ШОС, которые являются одними из важных направлений нашей совместной деятельности.

Кроме того, учитывая ситуацию в регионе, необходимо активизировать взаимодействие государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью, а также дальнейшее укрепление мер доверия в приграничных районах.

Текущий год в Кыргызстане объявлен Годом развития регионов, в этой связи полагаем необходимым развивать многосторонние региональные связи с использованием в этих целях действующего в ШОС Форума глав регионов или, как его еще называют — Форум губернаторов.

Беседовал Вадим Нешкумай