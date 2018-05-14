Захочет ли? Жээнбекова просят помиловать "политических" заключенных

Судьбой находящихся в тюрьме Омурбека Текебаева, Садыра Жапарова, Дуйшенкула Чотонова и других политиков, осужденных по коррупции и попытке захвата власти обеспокоились бывшие госчиновники: Феликс Кулов, Курманбек Осмонов, Исмаил Исаков. Совместно с рядом гражданских активистов и экспертов в области права они собрались в Бишкеке для обсуждения ситуации с политическими заключенными.



Организаторы форума уверены, что все VIP-арестованные во время президентства Алмазбека Атамбаева – незаконно осужденные. Потому предлагают принять ряд мер по их освобождению, используя либо юридические, либо политические механизмы.



Что касается последнего, то "покажется, что мы подталкиваем президента Сооронбая Жээнбекова вмешаться в правосудие, а это неправильная практика", заявил экс-председатель Верховного суда, экс-депутат ЖК Курманбек Осмонов.



Его поддержала директор ОФ "Правовая клиника "Адилет" Чолпон Джакупова.

- Если президент вмешается в правосудие, то мы еще раз докажем, что судебной реформы в Кыргызстане не суждено осуществиться. Я и так не верю в кыргызское правосудие. Мы довели судебную систему до того, что каждый новый президент начинает с того, что прогибает под себя суды. Сейчас АКС ГКНБ даже не могут рассмотреть представление о снятие с должности запятнавших себя судей, потому что боятся – а вдруг вернется Алмазбек Шаршенович! У нас кто приходит к власти, под того суды и "ложатся"! – выступила с речью Джакупова.



Кроме того она сообщила, что на прошлой неделе "Правовая клиника "Адилет" и осужденный Омурбек Текебаев договорились о представлении его интересов в Комитете по правам человека ООН.



- Комитет ООН это глобальная организация, в нее обращаются ото всюду. Поэтому не стоит ожидать, что дело Текебаева будет рассмотрено в ближайшие год-полтора. Добиваться пересмотра дела по политическим осужденным юридическими механизмами, это долго и дорого. При этом если комитет по правам человека ООН поддержит нас, то это не факт, что судебное решение по Текебаеву отменят, - рассказала защитница бессменного лидера "Ата Мекена". -

В свою очередь Феликс Кулов основываясь на своем опыте рассказал, что люди ("незаконно" осужденные политики – прим. ред) будут сидеть долго.

- Как быстро решить ситуацию по политически осужденным? Нужно президенту Сооронбаю Жээнбекову подписать Указ о политическом помиловании. Именно указ, не закон. Иначе его принятие затянется в парламенте. Если президент на основании своего же указа решит кого-то помиловать, то его никто и не посмеет спросить – почему он принял такое решение? А если Сооронбай Шарипович без соответствующего указа даст команду пересмотреть дела по политикам, то это еще больше столкнет его с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, - рассуждает бывший парламентарий.

Участники форума обратились с предложением к ГКНБ и Генпрокуратуре провести проверку по факту добычи оперативно-розыскных доказательств по делу "Белизгейта". А также начать внутреннюю чистку правоохранительных и надзорных органов, чтобы "остановить политические гонения в стране".

Напомним историю вопроса, лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев получил 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье "коррупция" и запрет на 3 года заниматься политической деятельностью . Вместе с ним задержан и экс-министр ЧС Дуйшенкул Чотонов. Его обвиняют в посредничестве при передаче Омурбеку Текебаеву $1 миллиона от российского бизнесмена Леонида Маевского.



Экс-депутату парламента Садыру Жапарову предъявили обвинения в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия к представителю власти.



Бывший депутат от фракции "Ата Мекен" Райкан Тологонов задержан по уголовному делу о мародерстве в Бишкеке в апреле 2010 года.



С момента, когда Алмазбека Атамбаева на посту президента сменил Сооронбай Жээнбеков, парламентская фракция "Ата Мекен" первая заговорила о пересмотре уголовных дел в отношении своих соратников. Социалисты даже вознамерились создать государственную комиссию по изучению дел осуждённых политиков. Позже к их кампании присоединился и омбудсмен страны.

URL: https://www.vb.kg/370832