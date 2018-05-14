Сапар Исаков: Я понимаю, к чему все идет  

Бывший премьер-министр Сапар Исаков вновь прибыл на допрос в Государственный комитет национальной безопасности.
Бывший премьер-министр Сапар Исаков вновь прибыл на допрос в Государственный комитет национальной безопасности.
В комментариях журналистам он заявил, что не знает, почему его вызвали, при этом понимает, «к чему все идет».
«Но я скажу одно: Алмаз Шаршенович [Атамбаев] и его команда работали чисто, без коррупции. В этой команде был и нынешний президент Сооронбай Жээнбеков. Он сам знает, что Алмаз Шаршенович не имел отношения к коррупции, он сам начал борьбу с коррупцией. Поэтому, я думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Я думаю, что следствие должно вестись без политики», - сказал Исаков.
Он добавил, что «не правильно сгущать краски и обвинять человека, вина должна быть доказана в суде».
«Некоторые фамилии называются, некоторые нет. Если депутаты хотят добиться справедливости, пусть называют всех. Я их всех озвучивал в своем заявлении. Нужно провести международный аудит расходов на модернизацию ТЭЦ, правильно ли они были расходованы. Народ все взвесит», - отметил Сапар Исаков.
Напомним, Сапар Исаков уже вызывался на допрос в ГКНБ 26 апреля. Пробыв в здании спецслужбы более двух часов на выходе он сказал журналистам, что «все хорошо», и подтвердил, что был вызван в связи с делом по модернизации ТЭЦ Бишкека. Исаков добавил, что все вопросы по ТЭЦ должны быть проверены.
10 мая Жогорку Кенеш обсудил заключение депутатской комиссии по изучению причин аварии на Бишкекской теплоэлектроцентрали и расследованию рационального использования кредита в 386 млн долларов на ее модернизацию. В этом документе предлагается дать правовую оценку действиям около 30 чиновников и рассмотреть их ответственность, в частности бывшим бывшим премьер-министрам Жанторо Сатыбалдиеву, Джоомарту Оторбаеву, Темиру Сариеву и Сапару Исакову.
11 мая пресс-служба СДПК распространила комментарий Сапара Исакова относительно модернизации ТЭЦ Бишкека. В этом заявлении он сказал, что «обсуждение в парламенте 10 мая – попытка отдельных политиков запутать народ и увести от ответственности реальных виновников». Также он отметил, что «по январьской аварии на ТЭЦ должны ответить от Нурлана Омуркул уулу до Сооронбая Жээнбекова и Сапара Исакова».
Азаттык
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