Темир Сариев: В ЖК лишь одна-две партии имеют историю, остальные — как акционерное общество: собираются люди, скидываются, подкупают и проходят.

Темир Сариев может стать мэром Бишкека? Честная беседа с экс-премьером

На заседании Жогорку Кенеша 10 мая рассматривали заключение депутатской комиссии по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека и расследовании причин аварии на объекте в январе этого года. В парламент прибыли несколько бывших премьеров и глав энергосектора, в том числе Темир Сариев.

Мы пригласили политика на интервью, чтобы узнать его мнение по нескольким важным вопросам.

- Давно вас не видели, Темир Аргембаевич. Чем занимаетесь сегодня?

- После президентских выборов я немного отходил — надо уметь проигрывать. Сейчас занимаюсь делами партии и общественной деятельностью. Буду оставаться в политике.



- Вчера в Жогорку Кенеше состоялось заседание по рассмотрению вопроса реконструкции ТЭЦ Бишкека. Вы были в числе приглашенных. Много нелестного услышал от депутатов бывший премьер Сапар Исаков. Позже он отреагировал. Как вы прокомментируете его предложение рассматривать ответственность и бывших премьеров, в числе которых были названы и вы?

- У каждого свое мнение. Думаю, по аварии на ТЭЦ должно отвечать то правительство, которое тогда работало. Я, например, когда пришел на должность главы кабмина, сказал сразу, что с того дня вся ответственность на нас.



Хочу добавить, что с модернизацией ТЭЦ мы опоздали на несколько лет. Надо было давно менять оборудование. Та авария показала, в каком состоянии наша энергетика. Изношенность энергетической системы Кыргызстана — порядка 80 процентов. Поэтому аварии, к сожалению, неизбежны. Нам надо привлекать инвестиции, строить подстанции.



Мы должны понимать, что в этот раз деньги нам дала Китайская Народная Республика, поэтому нужно быть корректнее, когда кого-то обвиняем. Никто нам не навязывал эти деньги, мы сами просили их.

— В последнее время даже в горуправе муссируются слухи, что вы станете мэром Бишкека…

— Это только слухи. Не могу сказать что-то однозначно, но думаю, что я молод и у меня есть возможность использовать огромный опыт работы в парламенте и правительстве во благо страны. А в какой форме это произойдет, время покажет.

— Что бы вы сделали в первую очередь на месте главы Бишкека?

— У города должен быть столичный облик. Мы должны вернуть ему былую красоту, когда он еще назывался Фрунзе. Это должен быть зеленый, чистый, культурный, комфортный, современный, динамичный Бишкек, который покажет все преимущества нашей страны. Это также чистота, транспортные развязки.



— Вы бы ввели штрафы за выброс мусора в неположенном месте, за то, что плюют на улице?

— Надо поднимать культуру, только штрафы здесь не помогут. Я родился в Сокулуке, а учился в интернате в Бишкеке. Когда родители отправляли в столицу, четко напутствовали: громко не разговаривать, семечки не щелкать, не плеваться, в автобусе уступать место старшим, если кому-то надо помочь — руку подать. То есть были элементарные правила поведения. К сожалению, мы их утратили. Самое главное — надо быть опрятно одетым, чистым.

— Чтобы просто в город выйти…

— Да, чтобы обувь чистая была. Сейчас кто в сланцах ходит, кто в шортах, кто полураздет. Нам надо прививать культуру поведения. Штрафы само собой, но и воспитывать надо.

— Сегодня часто представители власти, милиционеры, ведут себя не очень культурно — плюют, семечки щелкают на улице. За такое поведение их надо жестче наказывать, чем гражданских?

— Представителей власти, особенно сотрудников правоохранительных органов, наказывать следует жестче. Согласен.

— Когда ездили в общественном транспорте последний раз?

— Не буду скрывать, очень давно.



— Не хотите проехаться?

— Пока у меня такой надобности нет. Когда был премьером, в город выезжал, я тогда не на машине ездил. Садился в бус с членами правительства и руководством мэрии. Ездили в одном транспорте и выявляли проблемы города.

— Вы в политике уже давно. Есть выражение, что в ней можно объединяться хоть с самим чертом, если уверен, что обведешь его вокруг пальца. Вы согласны с этим?

— Нет. У меня есть принципы, которые я не нарушаю, — быть честным, открытым, стараться во благо народа. Я далек от того, что ради своих интересов, достижения цели надо хоть с самим чертом объединяться.

— А насколько грязное это дело — политика?



— Не знаю тех, кто так говорит. Наверное, они сами не прочь воспользоваться грязными методами. Я говорил о принципах, а кому-то это не нравится. Может, в какой-то момент это приводило к поражению. В 2010 году мы были активными оппозиционерами. После революции я вошел во Временное правительство. Все предрекали, что мы попадем в парламент, но этого не случилось, хотя у нас была возможность использовать административный ресурс. Многие партии, которые прошли в Жогорку Кенеш, применяли не совсем законные методы. Мы думали, они проведут честные выборы, но этого не произошло.



— Были подкупы?

— Не только подкупы, были грубейшие нарушения! Бюллетени вбрасывали пачками, переписывали протоколы приемных комиссий, особенно в некоторых районах, областях. Страшно вспомнить, что происходило. Позже разговаривал начистоту с нашими депутатами. Они признавались: "У нас был шанс, и нам надо было обязательно пройти". Вот они и прошли…

Тогда я проиграл выборы, но мы первыми признали результаты, как бы внутри все ни горело, потому что отвечали за проведение голосования. Была очень большая обида. Мы проиграли не из-за слабости, а потому, что были честны. Потом я стал министром экономики, позже возглавил кабмин. Если ты честен, есть у тебя сила, вера, то успех придет.



— Вы когда-нибудь давали взятки?

— Нет.

— Может, гаишникам?

— Никогда, даже когда в бизнесе был. И не брал. У человека должны быть внутренние барьеры, через которые нельзя перешагивать.

— Если вы перейдете через этот барьер, какое наказание себе назначите?

— Наверное, отвечу по закону, но я стараюсь не нарушать. Кто меня знает близко, подтвердят, что я очень дисциплинированный. Например, в течение 40 лет каждое утро делаю зарядку, не опаздываю.

— Была неприятная для вас история, которую выложили в Интернет в виде аудиозаписи. СМИ писали, что вы с Азимбеком Бекназаровым обсуждали "распил" одного или двух миллионов.



— Этот разговор был в 2010 году. На юге контрреволюционеры захватили госадминистрации в Ошской и Джалал-Абадской областях. На заседании Временного правительства Роза Отунбаева дала мне секретное поручение найти деньги на обеспечение общественной безопасности, чтобы работали дружинники. Милиция и органы были полностью деморализованы. Я тогда работал министром финансов.



Во время погромов разграбили несколько банков, после этого остались безымянные ячейки. Мы с Бекназаровым узнавали, как узаконить изъятие денег из них. Потом зампред Временного правительства Алмазбек Атамбаев заявил, что идет "распил". Когда он стал президентом, я попросил его устроить проверку, чтобы наказали виновных, если есть такие. Следствие вели Генпрокуратура и ГКНБ. Потом президент сказал, что вины Сариева в этом деле нет.

Эти деньги получили члены Временного правительства, губернаторы, МВД, ГКНБ, Совет безопасности. Какую-то часть даже Генпрокуратура, потому что она обещала вознаграждение за поимку преступников. Подробный отчет по этим средствам был выложен в соцсети, его можно найти, если кто интересуется.



— Кому нужно было записывать тот разговор и выкладывать в Сеть?

— Именно та запись очень сильно помешала нам на парламентских выборах в 2010 году. Некоторые до сих пор боятся Сариева, потому что, невзирая на авторитет и должность, я всегда отстаивал свою позицию. Когда были очень опасные моменты, угроза личной жизни, я никогда не поступался своими принципами.

— Кстати, многим вы запомнились как храбрый, смелый человек, который не оставил народ при разгоне митинга в апреле 2007 года.

— Да, это был апрельский митинг, когда действовал "Народный фронт". 19 апреля… Этот день я помню поминутно.

— Почему тогда, кроме вас, из политиков никого не было и почему вы не убежали? Ведь была угроза здоровью и, возможно, даже жизни.

— Я тогда был в оппозиции. Народ стоял на площади. Как я мог бросить людей? Я так не поступаю. Нам сообщили, что разгоняют митинг на площади. А мы как раз заехали со стороны ЦУМа и сразу пошли на Ала-Тоо. Кто-то за день до этого оставил там очень много прутьев от арматуры. У нас народ горячий. Там было много народу, милиция начала очень жестко применять силу. Сторона с Киевской была ограждена решеткой, люди могли попасть в капкан, и началось бы месиво.

— И они вооружились?

— Нет, они могли вооружиться. Я останавливал милицию, убеждал, пока голос не сел, и дал возможность людям уйти. Это все видели.



— Если бы вы стали главой государства, настаивали бы на экстрадиции братьев Бакиевых, Максима?

— Нам нужно вернуть и Акаева, и Бакиевых, создать условия, чтобы они вернулись и ответили перед законом. А Максима и Жаныша надо привезти в страну, чтобы впредь руководители страны понимали, что рано или поздно перед народом нужно за все ответить.

— На президентских выборах вы каким-то образом поддержали Жээнбекова…

— Нет, я пошел до конца.

— То есть какой-либо договоренности с СДПК у вас нет?

— Нет. У нас была встреча с кандидатом Жээнбековым. Мы обсуждали какие-то вопросы, но все же после я и мой штаб приняли решение, что надо идти до конца.

— Чтобы набрать большое количество голосов, как бы честны вы ни были, народ не пойдет, пока не дашь взятку. Может, мы обескультурились, что так легко продаем свои голоса, но это было. Наверное, все-таки вопрос в деньгах.

— К сожалению, мы извратили суть выборов. На избирательных участках происходят подкупы, запугивание. Политики приучили народ продавать голоса. Партия "Республика" вложила огромные деньги в выборные кампании в 2010-м, 2015 годах, на выборах в местные кенеши, поэтому прошла в парламент. К сожалению, в ЖК лишь одна-две партии имеют историю, остальные — как акционерное общество: собираются люди, скидываются, подкупают и проходят. На президентских выборах тоже пытались так делать, в какой-то мере, наверное, удалось. Решающий фактор не программа, не личность человека, а именно деньги.



Темир Сариев: мы все живем здесь, у нас одна цель — чтобы страна была красивой, город был красивым.



— Что необходимо сделать в первую очередь для изменения системы, чтобы государство начало стремительно развиваться? Кто-то утверждает, что надо уволить почти весь состав милиции и набрать новый.



— Чтобы сделать рывок, нужны открытость и жесткая дисциплина, а также вертикаль власти. Это даст результат. А увольнять всех, потом по конкурсу набирать… Мы наберем тех же или такие же придут, если не создадим условия для честной работы. Сейчас любое явление — незаконное или выходящее за рамки морали — получает большой отклик в соцсетях.



Цифровая экономика, цифровая страна… Сегодня без этого никуда. Созданы условия, есть программы. Например, "Таза коом" — она правильная. Раньше было электронное правительство, потом оформили его как "Таза коом", более звучно стало.

— То есть таких людей, как Болот Ибрагимов, вы поддерживаете?

— Он молодец, иногда один делает такую работу, которую должен делать целый институт. СМИ должны уходить от желтой, базарной подачи информации и переходить на более продуманную, ведь они воздействуют на общественное сознание. Мы все живем здесь, у нас одна цель — чтобы страна была красивой, город был красивым.

Источник - sputnik.kg