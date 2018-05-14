Жээнбеков встретится с Путиным и после - с Пашиняном

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 мая, вылетел в г. Сочи Российской Федерации для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.
В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета будут обсуждаться актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве.
На заседании Евразийской экономической комиссией будет представлен Доклад "Кыргызская Республика: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты", отражающий основные итоги деятельности республики за два года в рамках Союза.
Также планируется проведение двусторонней встречи Сооронбая Жээнбекова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где планируется обсудить весь спектр торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.
Кроме этого, Президент Сооронбай Жээнбеков встретится с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
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