Сапар Исаков: Я сознательно выгораживал Сооронбая Шариповича

Бывший премьер заявил, что вчерашнее обсуждение в парламенте – это попытка запутать народ и увести от ответственности реальных виновников аварии на ТЭЦ

Вчерашнее обсуждение в парламенте – это попытка отдельных политиков запутать народ и увести от ответственности реальных виновников аварии на ТЭЦ. Так прокомментировал рассмотрение итогов работы парламентской комиссии по аварии на ТЭЦ бывший премьер-министр Сапар Исаков.

По мнению Исакова, депутатскую комиссию с самого начала дезориентировали и направили не в ту сторону.

– Но среди депутатов Жогорку Кенеша очень много опытных политиков и достойных людей, – отметил он. – Очень надеюсь, что объективность и честность возьмут все же верх. Сам я лично никогда не уходил от ответственности и предлагаю разделить на 2 вопроса:

Вопрос первый: причины январской аварии на ТЭЦ и ответственность руководителей всех уровней: от тогдашнего директора ТЭЦ до премьер-министров, при которых велась подготовка к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. То есть не надо там простых мастеров и даже начальников цехов. Ответить должны от Нурлана Омуркул уулу до Сооронбая Жээнбекова и Сапара Исакова.

Я сознательно выгораживал Сооронбая Шариповича, прикрывал от ответственности зимой, во время аварии. Многие молчали тогда. Бишкекчане мерзли, а кто готовил ТЭЦ к зиме, молчали или друг на друга валили. Мое правительство пришло фактически осенью, но я взял политическую ответственность на себя.



Теперь вижу, что это приняли за слабость. А ведь депутаты могли и должны были, раз взялись за такое дело, изучить, почему на сотни миллионов сомов, потраченные на текущий ремонт ТЭЦ при Сооронбае Шариповиче, не отремонтировали старое оборудование, которое в итоге подвело? Почему? На это комиссия не отвечает. Странно...



Бывшего директора ТЭЦ Нурлана Омуркул уулу связывают с Кожобеком Рысбаевым. Может поэтому экс-директору такие почести, дают центральную трибуну, используют как эксперта, а не как ответственного? Так не надо убегать от ответственности! Отвечать, так отвечать;

Второй вопрос: причины заключения соглашения о реконструкции ТЭЦ на 386 млн. долларов США и недостатки в ходе его реализации. Включая ответственность всех руководителей: от работавших тогда директоров ТЭЦ, руководителей энергохолдинга и его структур, до министров, премьер-министров, тогдашнего спикера Жогорку Кенеша и председателей трех парламентских комитетов. То есть, от Андрея Воропаева и Айбека Калиева до Жанторо Сатыбалдиева, Жоомарта Оторбаева, Темира Сариева, Сооронбая Жээнбекова, Сапара Исакова и экс-спикера Асылбека Жээнбекова.

Поэтому считаю, что список депутатская комиссия составила явно неполный. Если быть до конца справедливыми, пусть допрашивают всех, кто подписывал документы по соглашению. Включая тех, кто провел ратификацию сразу в трех чтениях. Кто не обеспечил скрупулезную приемку в эксплуатацию, без должного контроля. И не надо здесь вчерашней ибирательности. Президент же четко выразился, что не посмотрит ни на брата родного, ни на друга.

Пресс-служба СДПК

Источник: https://vesti.kg