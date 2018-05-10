Несуразный поступок Отунбаевой

Приговор будет исполнен по достижении 14-летнего возраста ее дочерью 2015 года рождения. Бишкекский городской суд 7 февраля 2018 года оставил в силе приговор районного суда.





Сегодня Верховный суд продолжает рассмотрение дела экс-генпрокурора А. Саляновой. Напомним, А. Салянова была признана виновной в незаконном продлении адвокатской лицензии Алексея Елисеева, партнёра Максима Бакиева, в бытность министром юстиции. В 2017 году Ленинский районный суд признал ее виновной в злоупотреблении должностным положением и приговорил к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор будет исполнен по достижении 14-летнего возраста ее дочерью 2015 года рождения. Бишкекский городской суд 7 февраля 2018 года оставил в силе приговор районного суда.

Вцепившаяся как репей в этот судебный процесс Р. Отунбаева сделала экстренное обращение к президенту С. Жээнбекову, в котором просит оправдать А. Салянову. Разве в Кыргызстане президент обладает полномочиями судебной власти? Значит, из этого можно сделать вывод, что Отунбаева во время своего руководства страной вмешивалась в судебные дела и сама же выносила приговоры. Именно на такие мысли подталкивают действия Розы айым.

По всей видимости, эта наша эжеке считает себя образованнее и умнее судей со специальным образованием, работающих в Ленинском районом и Бишкекском городском судах. Не хочет замечать, что время меняется, проходит, идет новое поколение, образованное и подкованное. Пожилые женщины в ее возрасте подают чай своим старикам, проживают счастливую старость в окружении внуков и правнуков, и неужели ей это неведомо?

Источник: oipikir.com, gezitter.org