Назначение Медведева РосПремьером - это приговор...

Путин предложил в премьеры Медведева

Полупроводник - вещество, основным электрическим свойством которого является сильная зависимость его электропроводности от воздействия внешних факторов.



Электротехника. Термины и определения основных понятий.

7 мая Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства страны, сообщается на сайте Кремля. Нижняя палата парламента рассмотрит предложение 8 мая.

Внесение на рассмотрение в Государственную Думу кандидатуры Медведева в качестве председателя правительства для меня не является неожиданностью. Вся мышиная возня вокруг кабинета министров при новом президенте показала, что там в лучшем случае могут быть только какие-то перестановки, но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Я бы даже сказал так: власть тем самым подписала себе приговор. Не знаю, насколько это будет приговором всей России, всему русскому народу, но то, что власть подписала приговор себе - это точно. Я думаю, что как раз с учетом этого народ и должен сейчас просыпаться и действовать. Вот так.

На инаугурации Путин в том числе говорил следующее: "Чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость стали нормой жизни для представителей всех уровней власти". Видимо, с точки зрения Владимира Владимировича Дмитрий Анатольевич полностью соответствует всем этим показателям. На протяжении многих лет я постоянно комментировал выступления господина Медведева. Не знаю его личной жизни - может быть, он и отзывчивый, может быть, он и внимательный, может быть, он и добродетельный. Но на роль премьер-министра он не годится, это очевидно. На меня даже обижались, даже иногда запрещали для публикаций, когда я говорил, что в Медведеве присутствуют элементы аутизма. Но должен вам сказать, что даже врачи, с которыми я общаюсь, сказали: "Да, вы очень точно подметили". Я бы вообще все-таки рекомендовал бы, прежде чем кого-то назначать, направлять на медицинскую комиссию, на проверку соответствия каким-то минимальным требованиям.

В своем перечне, высказанном на инаугурации, о необходимых качествах для представителей всех уровней власти (и особенно, получается, для председателя правительства), Путин первым назвал репутацию. Какова репутация Медведева? Репутация человека, который не способен управлять страной. Я бы ему не доверил управлять не то что каким-нибудь цехом или производственным участком, а даже отделом в магазине. Это человек, который пребывает в каком-то особом измерении, но никак не соотносит свои решения с реальностью. А потом репутация, сами понимаете, понятие очень растяжимое. Каковы критерии репутации в кремлевском кругу?

Вообще я думаю, что власть принимает решения с учетом некой символики. Решение по Медведеву принято накануне Дня Победы. Видимо, кому-то очень хотелось показать - "вот вам, ребята, вы хотите праздновать Победу, а мы вам предлагаем такое решение, которым вас поставим на колени, мы вас уничтожим". Так что я вижу в этом что-то ритуально-мистическое.

Действительно, наверное, только последнее и может объяснить произошедшее. "Популярность" Медведева в народе такова, что это слово можно ставить только в кавычки. Даже наши официальные, подчиненные правительству социологические службы не могут накрутить ему более-менее приличных цифр. Кстати, есть сейчас другие рейтинги - антипопулярности. То есть мы привыкли, что рейтинги идут с плюсами, а они могут идти с минусами. Так вот, по антирейтингам Медведев находится впереди всех своих ближайших конкурентов.

Возникает такое ощущение, что решение принимал не Путин. Страна находится в очень тяжелом положении, и не надо гипнотизироваться фигурой президента. В данном случае, как говорили святые отцы, это тоже своего рода идолопоклонство. Потому что какие бы не были люди, даже выдающиеся и гениальные, они все-таки люди. И в данном случае, я как верующий человек, вижу и некий промысел: Господь Бог пытается достучаться до нашего сознания, до нашего сердца и сказать - "Я все-таки главный начальник, а вы смотрите куда? Вы смотрите на уровень горизонта или себе под ноги". Вот в чем дело. Именно Он делает историю (естественно, вместе с нами). Ну, а такие решения, как премьерство Медведева - это, видимо, и есть та оценка, которую мы заслуживаем на сегодняшний день.

Видимо, читатели хотят от меня, как экономиста, услышать - чего же теперь ожидать? На протяжении многих лет никакой экономики не было. Именно в последние более чем четверть века предмета моей профессиональной деятельности я не вижу - вижу только антиэкономику, доморазрушение. Естественно, я стал задумываться о причинах всего этого. А эти причины находятся за пределами экономики. Вывести экономику из экономики невозможно. Объяснить, почему дом разрушается, причинами самого дома невозможно. Экономика - это люди. И если люди деградируют - соответственно, и дом разрушается: кто-то его растаскивает на кирпичи, а кто-то позволяет это делать. Как говорят в упрощенном варианте - "человеческий фактор". Так что, думаю, нам еще надо в себя приходить, выздоравливать. Вот тогда и решения будут другими.

Я заранее могу перечислить в списке на десяти страницах, что будет делать "новое" правительство с хорошо известным нам премьером. Но зачем мы будем сейчас обсуждать, что собирается предпринять Медведев? Это примерно как рассуждать по поводу того, что напал на человека какой-то бандит с ножом и мы обсуждаем, как этот нож будет резать. В данном случае Дмитрий Анатольевич Медведев - не более, чем инструмент. И понятно, что этот инструмент будет резать, будет уничтожать, будет пускать кровь и так далее. Это инструмент, он попал не в те руки. Но, видимо, мы так допустили, что инструмент попал не в те руки. Этот инструмент своего сознания не имеет. Дмитрий Анатольевич вообще никогда особенно не задумывается над тем, что он говорит, какие решения он принимает. Это человек - полупроводник, который получает сигналы сверху. Если вы меня спросите: "Откуда сверху?" - я, конечно, могу вам излагать все конспирологические теории, но по большому счету это рогатый и хвостатый. У него на Земле есть представители, которых мы называем хозяевами денег. Это самая видимая часть всей пирамиды или всей вертикали власти, но есть еще и невидимая часть.

Об инаугурации 7 мая 2018 года. Иногда говорят, что история повторяется - первый раз как трагедия, второй раз как фарс. С инаугурациями примерно такая же история. Первый раз это, действительно, напоминало торжественную коронацию, а второй раз, если говорить о сегодняшнем событии, это фарс с некоторыми претензиями. В данном случае я не хочу даже обсуждать фигуру президента, потому что он в данном случае не субъект, а скорее просто объект всей этой истории, всей карнавальной мистерии. Лишний раз хочу сказать, что мы должны понять, что происходит с Россией. Понять, что есть Бог, есть человек, который действительно всегда должен иметь начальника - так иерархически устроен мир с момента его творения. И то, что мы там видим, это не вертикаль власти. Это какое-то ответвление, которое, подобно сохнущей ветке, очень скоро окончательно засохнет и отвалится.

Это похоже на то, что было 100 лет назад. Я имею в виду даже не коронацию Николая Александровича Романова, хотя там тоже уже были признаки энтропии. Я имею в виду февраль 1917 года, когда многие бросали чепчики в воздух. Разве не понятно и не очевидно, что Россия докатилась до февраля 17-го, потому что она оказалась на рельсах капитализма и катилась по этим рельсам лет 50? Сегодня мы катимся по рельсам капитализма дольше 25 лет, но сами понимаете, что история ускоряется, и поэтому нынешние 25 лет - это даже не 50 лет тогда. Страна уже дошла до полного развала, до полного гниения, так что я думаю, что скоро произойдет какой-то перелом. В какую сторону - я не могу вам сказать, я не пророк.

С тем же Медведевым, который был в первых рядах присутствующих на инаугурации, с такими депутатами Госдумы, как Жириновский и иже с ним или такими сенаторами как Нарусова, такими "первыми лицами государства", как Матвиенко и Володин, с вице-премьерами Силуановым и Мутко обещанный "рывок" превратится если не в пародию (это был бы еще и лучший вариант), то в рывок куда? Все эти слова про "рывок" - это просто сотрясение воздуха. Болтовня, которая свидетельствует о степени нашей интеллектуальной и духовной деградации. Так что всякие "рывки", "прогрессы", "экономические росты", "ускорения", "удвоения", медведевские "четыре И" - это очень серьезное духовное заболевание. Вначале было Слово. Мы уже давно забыли про Слово. Пользуемся мелкими словами, а иногда и лже-словами. Упомянутые товарищи, блиставшие на инаугурации - это люди, которые в основном сотрясают воздух лже-словами. Они создают себе какой-то иррациональный мир, вторую реальность, и пытаются в такую вторую реальность втянуть всех остальных. А реальность есть первая и единственная, все остальное - это все смерть, это все самообман, это все растворение в небытии.

Источник - Завтра

