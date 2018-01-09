Кто придет депутатом на место Бабанова?

Проигравший на президентских выборах Омурбек Бабанов в преддверии Нового года объявил о своем уходе из политики, заявив, что сдаст свой депутатский мандат.

По информации, согласно списку партии "Республика - Ата-Журт", на место Омурбека Бабанова придет парламентарием Абдыбек Дуйшалиев. Но лидеры фракции "Республика - Ата-Журт" пока не подтвердили эту информацию.

ЦИК: Заявление от Бабанова не поступало

Как сообщил Би-Би-Си зампред ЦИК Абдыжапар Бекматов, в комиссию еще не поступило официального заявления от Бабанова о сложении мандата.

"Для лишения депутата мандата должно быть 5-6 оснований, как то личное заявление; не появление на работе в течение 30 календарных дней в течение одной сессии; смена места жительства и выезд за пределы страны; получение гражданства другой страны; вступление в силу обвинительного судебного приговора – это может стать основанием для лишения мандата", - пояснил Бекматов.

"Что касается Бабанова, только после поступления его заявления можно будет рассмотреть вопрос досрочного прекращения его депутатских полномочий", - добавил представитель ЦИК.

Обсуждается кандидатура Абдыбека Дуйшалиева

Согласно партийному списку, составленному перед парламентскими выборами фракцией "Республика - Ата-Журт", ожидается, что вакантное депутатское кресло займёт Абдыбек Дуйшалиев.

Однако лидеры указанной фракции еще не подтвердили эту информацию. Тем не менее в приёмной Омурбека Бабанова в парламенте не стали отрицать возможности прихода в депутаты Абдыбека Дуйшалиева.

"Из Центральной избирательной комиссии представили информацию по списку, согласно которой, очередь дошла до Абдыбека Дуйшалиева", - сообщили из фракции.

В списке партии "Республика - Ата-Журт", утверждённом ЦИК 3 сентября 2015 года, Абдыбек Дуйшалиев значится на 73-й строчке.

Дуйшалиев в 2014 году работал директором Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе.

Бабанов: Решение было для меня нелегким

О сложении депутатского мандата и окончательном уходе из политики Омурбек Бабанов объявил 30 декабря.

"...Я заявляю об уходе из политики, включая партийную деятельность. Это непростое и нелегкое решение, но считаю его единственно верным в сложившейся ситуации. В этой связи заявляю что окончательно ухожу из политики, в том числе партийной деятельности", - написал на своей странице в Фейсбуке Бабанов.

4 ноября на лидера парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбека Бабанова было возбуждено уголовное дело по статьям "разжигание межнациональной вражды" и "призывы к насильственному изменению конституционного строя".

После прошедших 15 октября прошлого года президентских выборов Омурбек Бабанов выехал из страны и с тех пор не возвращался.

Урок для олигархов, желающих прийти к власти

Как отмечает политолог Сейтек Качкынбай, уход Омурбека Бабанова из политики станет уроком для других богатых людей страны, которые стремятся прийти к власти.

"Если ты бизнесмен и намерен заняться политикой, а власть – твой оппонент, то на тебя окажут всевозможное давление, так как у власти в руках имеется институты принуждения, например, прокуратура, финполиция, милиция, ГКНБ, через которые оказывается прессинг, возбуждается уголовное дело, тебя изнурят, это стало неписаным правилом "Или занимайся бизнесом, или веди себя в политике смирно", - говорит политолог.

Как отметил эксперт, в соответствии с этой культурой, которая только устанавливается в кыргызской политике, остается или бросить бизнес, или выступать с политиком, молча играющим по правилам, установленным властью.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, перевод: gezitter.org



