Улан Примов, депутат Жогорку Кенеша: «Алмазбек Атамбаев провел образцовые для Центральной Азии, чистые выборы, мирным путем передал власть кандидату, избранному народом»

Еще один важный закон касается отмены необходимости трансформации земель в регионах страны, где планируется построить дороги и мосты. Если раньше для строительства дороги или моста в одном селе нужно было провести трансформацию земли, что могло растянуться на месяцы и годы.





- Какое значение для вас имеет депутатская должность? Каковы ее преимущества?

- Государственная служба или депутатство нужны мне не для личного обогащения. Цель – послужить народу, внести свой вклад в работу, которая приносит пользу населению. Неважно, сколько я отработаю, хочу после себя оставить след, стать человеком, который был полезен народу.

- Какие законы, будучи депутатом, вы инициировали в уходящем году. Принесут ли они пользу народу?

- В общей сложности в 2017 году были приняты законы, которые принесут пользу народу. Если говорить о законах, реализованных совместно с коллегами, то стоит выделить закон об освобождении от налогов частных школ. Мы должны уделить особое внимание образованию будущего поколения. Я думаю, если освободить частные школы от налогов, вести работу в рамках государственного и частного партнерства, то качество образования повысится.

Еще один важный закон касается отмены необходимости трансформации земель в регионах страны, где планируется построить дороги и мосты. Если раньше для строительства дороги или моста в одном селе нужно было провести трансформацию земли, что могло растянуться на месяцы и годы. Работу не начинали, пока этот вопрос не был разрешен. Эта старая бюрократическая система мешала своевременно отвечать на нужды сельчан. Теперь, если нужны дороги и мосты, то можно сразу приступить к строительным работам, без задержек.

Еще одна приятная новость касается того, что несколько народных избранников объединили усилия, чтобы решить вопрос о выплате пособия за новорожденного ребенка с 1 января 2018 года. Верю в то, что это хоть как-то окажет поддержку семьям.

- Что бы вы предложили для уменьшения показателей ДТП? Были ли у вас случаи нарушения ПДД и лишения водительских прав?

- Многочисленность ДТП связана с беспечностью водителей и с тем, что они не полностью знают ПДД. Поэтому нужно ужесточить требования к выдаче водительских удостоверений. Нужно уменьшить число автошкол, перейти от количества к качеству. Кроме того, после отмены обязательного техосмотра никто не уделяет внимание безопасности автомобилей. Я считаю, что техосмотр обязателен.

Что касается меня, то я много лет не садился за руль. Не вожу. Но в то же время строго слежу за своим водителем. Мы должны подавать пример народу. На дороге я постоянно напоминаю, чтобы водитель ездил медленно и обращал внимание на пешеходов.

- В этом году основным политическим событием стали президентские выборы. Чем запомнился экс-президент Алмазбек Атамбаев?

- Основное достижение бывшего главы государства заключается в том, что он обеспечил стабильность страны. За это время мы позабыли о митингах, различных беспорядках, в стране царил мир и не было политических потрясений. Что касается проделанной работы за шесть лет, то я бы выделил альтернативную автотрассу Север-Юг и проект Датка-Кемин. Эти проекты имеют стратегическое значение, убежден в том, что они поспособствуют улучшению социального положения населения и развитию экономики. К концу года были проведены образцовые для стран Центральной Азии чистые выборы, он мирным путем передал власть кандидату, избранному народом. Я бы сказал, что это большая ответственность и мудрость. Таким образом, в Кыргызстане установилась стабильность, власть была передана мирным путем.

- Как народные избранники работают с народом? Сколько писем поступило за год? На какие из них вы ответили? Какие сферы в основном затронуты в письмах?

- Поступает много писем в общественную приемную и ко мне лично. В этом году было зарегистрировано более ста. Могу сказать, что ответил на все письма. В основном обращаются за материальной помощью, а также те, чьи права не защищаются судом. В общем, просят решить социальные проблемы. Внимательно изучаю содержание писем и оказываю помощь тем, кто действительно нуждается. Кроме того, оказываю постоянную помощь школе незрячих в городе Оше.

Источник: газета «Майдан.kg» №59 от 27.12.2017 / стр. 7, gezitter.org