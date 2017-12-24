КырАэро"Манас" вновь на прицеле Запада, - С.Чериков

С осени уходящего года западные инвесторы по разным каналам прощупывают возможность овладеть активами ОАО "Международный аэропорт "Манаса", отделить бюджетообразующее предприятие от государства, передать во владение внешнеуправляемой частной компании и через нее намерены попытаться вновь вернуть стратегически важную аэрогавань в сердцевине Центральной Азии в лоно собственных геополитических интересов.

С осени уходящего года западные инвесторы по разным каналам прощупывают возможность овладеть активами ОАО "Международный аэропорт "Манаса", отделить бюджетообразующее предприятие от государства, передать во владение внешнеуправляемой частной компании и через нее намерены попытаться вновь вернуть стратегически важную аэрогавань в сердцевине Центральной Азии в лоно собственных геополитических интересов.

Для чего в ноябре глава специализирующейся в обслуживании воздушных портов турецкой компании Tav airports Holding провел осторожные переговоры с главой кыргызского правительства Сапаром Исаковым. Немаловажно и то, что по некоторым данным, идея сих переговоров принадлежит экс-советнику премьера Эсенкулу Момункулову, выпускнику германского Гейдельберга, занимавшемуся исследованиями в универе Миннесоты США.

Турки предлагают вложить в развитие инфраструктуры аэропорта 250 млн. долларов США. Однако, думается, кыргызское правительство должно призадуматься над тем фактом, что после передачи аэропортов под управление данной турецких компаний, те моментально становились транзитерами для американской и натовской военной авиации. Достаточно вспомнить в данном ракурсе проекты TAV Airports Holding на Балканах, Грузии и Балтии.

В дополнение картинки создающейся для Кыргызстана новой напряженки в геополитическом плане, следует вспомнить также и о недавнем решении президента Трампа, подсписавшего закон о госбюджете на Новый год на сумму более 200 млн. долларов для военных расходов, конкретно - на создание сети зарубежных авиабаз и аэродромов подскока. В числе которых возвращение авиабазы в аэропорту "Манас", конечно же, будет только приветствоваться. В унисон чему вещающие в Кыргызстане западные и прозападные СМИ поспешили выразить надежду на то, что Жогорку Кенеш, скорее всего, поддержит желание турецких инвесторов приватизировать и развивать аэропорты "Манас" и "Ош".

Однако, по предварительной информации, в кыргызском парламенте единогласия в данном вопросе нет. В то же время в правительственных кругах КР обсуждается возможность создания специальной рабочей группы, задача которой – подготовить условия для безболезненного вхождения турецкой компании в процесс приватизации стратегического бюджетообразующего предприятия - ОАО "Международный аэропорт "Манас". И это в тот момент, когда по словам председателя правления ОАО Международный аэропорт "Манас" Эмира Чукуева, за последние три года доходы аэропорта резко выросли. К примеру, в прошлом году аэропорт "Манас" получил доход в размере 1 млрд. 629 млн. сомов. По сравнению с 2015 годом это больше на 262 млн сомов.

Нельзя забывать такие очевидные последствия приватизации под частную, тем более иностранную, собственность бюджетообразующего предприятия, как обязательное повышение цен на услуги, волна банкротств внутренних авиарейсов. Сие как известно, завершается ростом социальной напряженности и нестабильностью в стране.

И это не все. После любой приватизации такого гиганта, как ОАО "Международный аэропорт "Манас" сразу возникнет вопрос пересмотра условий снабжения его энергоносителями. В государственный "Манас" сегодня поступает дешевый и качественный российский авиакеросин из госкомпании. Если вспомнить, до этого снабжение "Манаса" всегда сопровождалось зубодробительными коррупционными скандалами, связанными с семейством, родственниками и близким окружением бывших президентов КР. Сегодня такой негатив сведен до минимума благодаря тому, что инфраструктура "Манаса" фукционирует и контролируется государством. В противном случае мировая практика показывает, что в случае приватизации авиапредприятия и его перехода в частные руки гарантий полной безопасности полетов и бесперебойной работы всех систем авиаперевозок не будет.

В связи с чем, нельзя не согласиться с тревогой депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева, выраженной на заседании фракции "Республика-Ата журт". Он сказал: "Если аэропорты отдадим частной турецкой компании, то, что будет с нашей безопасностью?".

Здесь уместен вопрос: если желание НАТО и США окружить Россию сетью военных баз в геополитических интересах первых в какой-то мере оправданно, однако, при чем здесь независимый, суверенный Кыргызстан, полноправный член международного сообщества? И почему Запад хочет втянуть нашу страну в сеть собственных военных планов? Ведь понятно же, стремясь вернуть путем промежуточных уверток с использованием подставных сторон бывшую натовскую авиабазу, расположенную, кстати, в мирном гражданском аэропорту и находящейся в настоящее время в ведении Национальной гвардии КР, Запад тем самым подставляет Кыргызстан под потенциальные удары противной стороны. Реальность сих ударов доказано не единожды.

Конечная цель подобных уловок и потуг видится невооруженным глазом: очень не хочется упустить из сферы собственных интересов развивающийся под изначальным влиянием Запада Кыргызстан и очень хочется продолжать держать его под своим зонтом.

А что такое авиабаза в "Манасе", думается, необходимости объяснять нет, об этом много сказано и написано: "Ганси" держала "под углом обстрела" всю Центральную Азию, восточную часть России, западный Китай, север Индии, Пакистан, Афганистан и большую часть Ирана. Кроме всего прочего, это и реальное присутствие, пропаганда иного образа жизни.

Ценой огромных усилий постапрелевской власти в Кыргызстане авиабазу раздора удалось вывести. Однако, как видим, бывшие "базовики" надежд на возвращение не теряют. Благо, в поствыборном Кыргызстане к власти исподволь подкрадывается молодая поросль, не успевшая в полной мере впитать в себя истинные, немеркнущие духовные ценности бывшей советской общности, но воспитанная на западном культе наживы и капитализации всего и вся, отвязной свободы. То есть, на ценностях, чуждых тонкому, сверхнравственному азиатскому менталитету.

Словом, турецкий промежуточный вариант приватизации международного стратегического аэропорта "Манас", сие если удастся реализовать, дает шанс Западу и его местному лобби вновь ввергнуть Кыргызстан в болото геополитических противостояний. А это нам надо?

Садырбек Чериков, Бишкек

Источник - ЦентрАзия