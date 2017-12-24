"Граждане должны уметь нести ответственность", - заявил сегодня, 20 декабря, на пресс-конференции Адахан Мадумаров.
"Граждане должны уметь нести ответственность", - заявил сегодня, 20 декабря, на пресс-конференции Адахан Мадумаров.
Он сказал, что общество равнодушно. "Вчера с депутата Алмамбета Шыкмаматова взыскали 5 млн сомов, обвинив в причинении государству ущерба в 3,5 тысячи долларов. Жогорку Кенеш написал и ввел в действие закон об отмене НДС на импортную муку. В результате бюджет Кыргызстана потерял 680 млн сомов. Если 680 млн сомов умножить на 20, в сумме выходит 13 миллиардов 600 миллионов сомов. Этих средств хватит на годовое финансирование здравоохранения. Почему не привлекают к наказанию авторов этого закона? Но у нас те, кого надо привлекать к ответственности, поднимаются по служебной лестнице", - сказал Мадумаров.
Источник: super.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!