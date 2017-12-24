Адахан Мадумаров: "Те, кто должен привлекаться к ответственности, поднимаются по служебной лестнице"

"Граждане должны уметь нести ответственность", - заявил сегодня, 20 декабря, на пресс-конференции Адахан Мадумаров.





"Граждане должны уметь нести ответственность", - заявил сегодня, 20 декабря, на пресс-конференции Адахан Мадумаров.

Он сказал, что общество равнодушно. "Вчера с депутата Алмамбета Шыкмаматова взыскали 5 млн сомов, обвинив в причинении государству ущерба в 3,5 тысячи долларов. Жогорку Кенеш написал и ввел в действие закон об отмене НДС на импортную муку. В результате бюджет Кыргызстана потерял 680 млн сомов. Если 680 млн сомов умножить на 20, в сумме выходит 13 миллиардов 600 миллионов сомов. Этих средств хватит на годовое финансирование здравоохранения. Почему не привлекают к наказанию авторов этого закона? Но у нас те, кого надо привлекать к ответственности, поднимаются по служебной лестнице", - сказал Мадумаров.

Источник: super.kg, gezitter.org