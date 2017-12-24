Способен ли Жээнбеков властвовать без Атамбаева?

Есть ощущения, что последние кадровые назначения бросили тень на имидж нового президента. Честно говоря, не только кыргызы, но и мировое сообщество с интересом поглядывает на Сооронбая Жээнбекова, задаваясь вопросом: «Из кого он сформирует команду?»





Есть ощущения, что последние кадровые назначения бросили тень на имидж нового президента. Честно говоря, не только кыргызы, но и мировое сообщество с интересом поглядывает на Сооронбая Жээнбекова, задаваясь вопросом: «Из кого он сформирует команду?»

Сначала сделал помощником джигита по имени Эрнис, потом в кадровый отдел аппарата назначил Бекбоева, Фарида Ниязова сделал не руководителем аппарата, а советником. Тогда многие положительно оценили назначения, посчитав, что он формирует собственную команду. Но через некоторое время, после возвращения Атамбаева с отдыха, Ниязов мгновенно стал руководителем аппарата, сложилось впечатление, что в данное время кадровые вопросы решает экс-президент.

Выяснилось, что экс-президент освободил престол, но он еще не передал новому президенту кнут. Пока что Атамбаев не утратил свое влияние. Его команда все еще на своем месте. Очевидно, что они и «перекрыли кислород» Жээнбекову.

Но нельзя отрицать, что это только временное явление. Сооронбай Жээнбеков стал президентом, но еще не усилил свое влияние. Наверное потребуется около шести месяцев, чтобы он полностью прибрал к рукам власть. Да и Атамбаеву потребовалось 2-3 года на формирование сильной команды. У Жээнбекова есть возможность создать сильную команду за полгода. Поэтому пока рано говорить, что Жээнбеков будет «слабым» президентом. Соке – закаленный в государственных делах руководитель. Хорошо освоил – какими путями создавать команду и вести дело. Может поэтому пока что он держит все в себе. Придет время, кнут окажется в его руках, тогда он скажет всем сидеть тихо или выйти вон. Во время предвыборной кампании Жээнбекову большую службу сослужили те, кто находится не в команде Атамбаева. Если и им достанется власть, то со временем станет очевидно, кто сидит во главе власти. Поэтому в народе говорят: «Когда Соке хорошенько усядется на трон, он избавится от старых придворных и создаст собственный двор. Об этом он договаривался со своей командой». Считающие, что Сооронбай будет «ведомым», через полгода увидят истинного правителя.

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 4, gezitter.org