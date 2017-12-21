Политическое преследование дошло до Алмамбета Шыкмаматова…

Многие сейчас пытаются раструбить о том, что президент (не власть) был сменен в Кыргызстане путем выборов. Но до этого не было политических репрессий, осуждения политических оппонентов по ложным обвинениям, как при действующей власти.



Многие сейчас пытаются раструбить о том, что президент (не власть) был сменен в Кыргызстане путем выборов. Но до этого не было политических репрессий, осуждения политических оппонентов по ложным обвинениям, как при действующей власти.

При предыдущих властях (как бы они ни были плохи), было уважение к политическим оппонентам, тогда старались не выходить за определенные рамки гуманизма. Поэтому СДПК, ее лидеры вели оппозиционную деятельность, участвовали на парламентских и президентских выборах. Приходили в парламент и делали то, что хотели. Теперь сильные оппозиционеры времен Акаева и Бакиева – Текебаев, Бектур Асанов, Кубан Кадыров оказались за решеткой по ложному обвинению, поэтому желающие озвучивать критику на политическом пространстве, не говоря о парламенте, давно решили держать язык за зубами…

Нынешняя власть продолжила политические репрессии и сегодня взялась за Алмамбета Шыкмаматова. Лидер оппозиционной фракции «Ата Мекен» Шыкмаматов не изменил политическую точку зрения, не предал своего лидера Омурбека Текебаева, поэтому нашли к чему придраться, осудили.

Прокурор просил у судьи лишить политика свободы сроком на 8 лет.

18 декабря судебный процесс продолжился. В тот день господин Алмамбет заявил, что подвергается гонениям из-за того, что выступал против конституционных реформ. Он полностью опроверг выдвинутые обвинения. Шыкмаматова обвинили в коррупции. Его обвиняют в том, что будучи аудитором Счетной палаты, он произвел закупку машины своей жены по завышенной цене, нанеся ущерб государству. Прокуратура утверждает, что Шыкмаматов приобрел у своей жены машину за 13,5 тысяч долларов, хотя на базаре она стоила 10 тысяч долларов…

Подобные беспощадные гонения против политиков приведут к тому, что в Кыргызстане не будет политической конкуренции, установится диктатура лидера СДПК, его подхалимов и тех, кто держит язык за зубами.

Коррупция будет процветать там, где нет политической конкуренции. Один человек будет делать то, что хочет, в этом ему будут помогать президент, правительство, суд, парламент.

Вот такие времена настали в Кыргызстане…

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 4, gezitter.org