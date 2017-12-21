Политик года – Камчыбек Ташиев

Среди народа гудят о том, что в этом году политическая звезда Камчыбека Ташиева вновь зажглась. Но обсуждающие эту тему заблуждаются, потому что звезда Ташиева никогда не угасала и не будет угасать.

Среди народа гудят о том, что в этом году политическая звезда Камчыбека Ташиева вновь зажглась. Но обсуждающие эту тему заблуждаются, потому что звезда Ташиева никогда не угасала и не будет угасать. Потому что ни один политик не переживал за народ так, как Камчыбек Кыдыршаевич, между простым народом и Ташиевым есть взаимное уважение, которое останется на века. Его решение, принятое перед президентскими выборами этого года, имеет исторический статус. А какой политик ради мира на своей земле пожертвовал личными интересами? Назовите имя. Народ с уважением принял такой шаг Ташиева. Оставаясь в авангарде политики, он трудился над тем, чтобы улучшить жизнь сельчан. Доказательство тому - отстроенные им дороги, мосты, спортзалы, футбольные площадки. Он не намерен останавливаться на том, что сделал для народа, продолжит это делать в будущем. Народ тоже нуждается в таких выдающихся личностях, поэтому мы желаем Камчыбеку Кыдыршаевичу здоровья…

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 1, gezitter.org