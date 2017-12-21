Кубан Мамбеталиев, общественный деятель: «Будет большой успех, если отстроят железную дорогу Кыргызстан-Узбекистан-Китай»

Президент Сооронбай Жээнбеков 13-14 декабря побывал в Узбекистане с официальным визитом. Мы побеседовали с бывшим послом Кыргызстана в Великобритании, дипломатом Кубаном Мамбеталиевым о результатах визита главы государства в соседнюю страну.





Президент Сооронбай Жээнбеков 13-14 декабря побывал в Узбекистане с официальным визитом. Мы побеседовали с бывшим послом Кыргызстана в Великобритании, дипломатом Кубаном Мамбеталиевым о результатах визита главы государства в соседнюю страну.

- Сооронбай Жээнбеков побывал в Узбекистане с двухдневным визитом. В ходе поездки глава государства встретился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, другими официальными лицами. Президент С. Жээнбеков назвал соседнее государство стратегическим партнером Кыргызстана. Что дадут теплые отношения между двумя странами?

- Результаты будут самыми хорошими. Это можно назвать высшей дипломатией. Все мы понимаем, почему до этого не было таких отношений. Все зависело от одного человека. Пошли разговоры о железной дороге Кыргызстан-Узбекистан-Китай. Если ее построят, то она откроет путь к успеху. Перед Кыргызстаном и Узбекистаном стоит рынок в 1,5 млрд человек. Тогда мы перестанем быть зависимы от других стран. Поэтому нужно укреплять отношения с братьями-узбеками. Сейчас спрашивают – почему отдали пансионаты? Их отдали в аренду. Это тоже хорошо. Потому что мы и сами видим, как разваливаются пансионаты. Это достижение нового президента.

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев как раз говорил о железной дороге Кыргызстан-Узбекистан-Китай. По его словам, над проектом работает рабочая группа, что первое заседание этой группы назначено на 25 декабря. Можно ли надеяться, что этот проект будет доведен до конца?

- Проект не реализовывался из-за предыдущего лидера (ред. – бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова). По предложенному им проекту железная дорога должна была проходить только по территории Узбекистана, в обход Кыргызстану. А по нашему проекту железная дорога проходит через Кыргызстан. Появились разногласия, два разных варианта. Сейчас этого нет. Будет единый проект строительства железной дороги Кыргызстан-Узбекистан-Китай. Значит, проект будет реализован.

- Президенты двух стран подписали ряд документов, касающихся таможни, экономики, науки, чрезвычайных ситуаций. Но почему-то нет соглашения по границам, которые являются самыми актуальными. И говорили на эту тему немного. Как вы думаете, почему не было достигнуто соглашение по границе?

- Можно рассмотреть вопрос с технической стороны. Есть группы, комиссии, которые работают над этим вопросом. Обе стороны должны проработать. Нельзя подписывать сырой документ. По-моему, это технический вопрос. Вопрос не зависит только от президентов, документ должен быть доработан.

- Мы далеки от того, чтобы сказать, что достигнутые двумя странами соглашения сразу дадут результаты. Но через какое время они принесут плоды?

- Между Ошем и Джалал-Абадом есть дорога – Хан-Абад. Если откроют эту дорогу для путников, то дорога между областями займет всего 30 минут. Сейчас это расстояние преодолевают за 1,5 часа. Было бы хорошо, если бы дорога использовалась как раньше. Возможно решится вопрос с нефтью в Бургонду. Думаю, подобные важные вопросы будут урегулированы. Мы движемся к этому.

Источник: газета «Майдан.kg» №58 от 20.12.2017 / стр. 7, gezitter.org