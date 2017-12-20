За президентскую форму правления. Адахан Мадумаров инициирует референдум

Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров намерен начать сбор подписей, чтобы инициировать всенародный референдум.



Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров намерен начать сбор подписей, чтобы инициировать всенародный референдум.

По его словам, Кыргызстану нужно вернуться к президентской форме правления, поскольку парламентская себя не оправдала.

Адахан Мадумаров также считает, что необходимо вернуть Конституцию в редакции 1993 года и ввести двойное гражданство с Россией. Он отметил, что его поддерживают десятки тысяч трудовых мигрантов, находящихся за рубежом.

Инициатору по закону необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей кыргызстанцев.



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