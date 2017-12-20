Узбекистан идет навстречу, а соседи? - Ш.Дустов

11 декабря на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию ЖК было одобрена ратификация соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища, сообщило АКИpress.

11 декабря на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию ЖК было одобрена ратификация соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища, сообщило АКИpress.

Как сообщил министр сельского хозяйства и мелиорации Нурбек Мурашев, соглашение между странами было подписано еще 6 октября 2017 года в городе Ташкенте. Теперь после завершения всех внутригосударственных процедур управление водохранилищем полностью перейдет в кыргызской стороне. "Если раньше управление было у Узбекистана, то теперь, после завершения всех внутригосударственных процедур, управление перейдет нам, оно будет на балансе Департамента водного хозяйства", - сказал он.

"Согласно соглашению, узбекская сторона принимает долевое участие в финансировании затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию водохранилища и другие согласованные действия пропорционально получаемому объему воды", - сообщил Н.Мурашев.

Напомним, что территория Касансайского водохранилища, расположенного в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области, составляет 850 гектаров, а объем водохранилища равен 165 млн. кубометрам. Столько воды Кыргызстану, в принципе, не нужно. Кыргызы используют лишь 8% от общего объема для полива всего лишь 1,5 тыс. га угодий. А вот Узбекистан ежегодно практически целиком использует накопленную влагу - 92%, которая направляется на орошение 25 – 28 тыс. гектаров посевов сельхозкультур.

Отныне Ташкент в качестве долевого участия будет платить 16 млн. сомов в год за использование воды, которая по сути соседям не нужна. Кроме того, на объекте будет трудоустроено 60 граждан Кыргызстана – таково условие соседей.

Понятно, что Узбекистан, взявшийся коренным образом переформатировать буквально на корню свои отношения с соседними государствами, идет на существенные уступки в спорных вопросах, рассчитывая на соответствующую ответную реакцию. Однако, реакция получается, мягко говоря, с большим скрипом.

Вспомним недавнюю неприятную историю с узбекскими пансионатами. Вместо встречных движений Кыргызстан в срочном порядке принимает решение о приеме на свой баланс узбекские пансионаты "Рохат-НБУ", "Дилором", "Бустон" и "Золотые пески", расположенные в Иссык-Кульской области. Рассчитывали, наверное, а очередной благородный жест со стороны Узбекистана и заполучить даром перспективные в плане туризма объекты. Но Узбекистан, шокированный действиями исконных братьев, направил иск в Международный арбитражный суд.

Разочарованные кыргызские власти не испытывая судьбу оперативно приняли решение о передаче Узбекистану во временное пользование земельных участков, на которых расположены 4 пансионата. При этом земельные участки, закрепленные за указанными объектами, остаются в собственности Кыргызской Республики. Узбекская сторона должна взять на себя обязательства по инвестированию средств с целью доведения указанных объектов до уровня 3-х или 4-х звездочных отелей в соответствии со стандартами, применяемыми в Кыргызской Республике. Кроме этого, при дальнейшем функционировании узбекская сторона возьмет на себя обязательство, что не менее 80% рабочей силы будет задействовано из числа граждан Кыргызской Республики. Ну и, разумеется, главное условие – Узбекистан должен отозвать иск из Международного арбитражного суда…

Таким образом, вопрос снят с повестки дня. Но остается немало других аналогичных проблем.

В числе в 15% оставшихся нерешенных задач между Кыргызстаном и Узбекистаном – радиорелейная станция на горе Ункур-Тоо. Она расположена на участке кыргызско-узбекской границы в Аксыйском районе Жалал-Абадской области. Участок является спорной территорией и не описан. Высота Унгар-Тоо составляет 1 тыс. 947 метров, общая площадь – 45 гектаров.

В 1969 году на горе Ункар-Тоо была построена радиорелейная станция. Она принадлежит ОАО "Кыргызтелеком" и ретранслирует сигналы телеканалов. Там же расположены усилители сигнала связи сотовых компаний Кыргызстана.

13 декабря этому объекту было посвящено очередное заседание парламента. Дебаты пока что ни к чему не привели. Видимо, парламентарии думают: как бы не прогадать…

Шамсиддин ДУСТОВ

Источник - ЦентрАзия

